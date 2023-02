Confronta a priistas el diferendo entre Alito y Osorio Chong

El diferendo que surgió entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y el coordinador de esa bancada en el Senado, Miguel Osorio Chong provocó opiniones confrontadas entre integrantes del tricolor, pues mientras unos solicitaron un acercamiento entre ambos, otros cuestionaron que se ponga en la banca la posible remoción de su líder en la Cámara alta.

En entrevista con La Razón, el senador Mario Zamora dijo que solicitaron a Osorio Chong buscar un acercamiento con Alito para limar asperezas.

“Sí, varios senadores lo planteamos para hacerlo. Miguel Ángel Osorio es nuestro coordinador, él nos dijo que como coordinador que lo iba a hacer, que iba a sacar un comunicado, como lo hizo, ya lo hizo público, pero también nos comentó que él además de coordinador, es un militante y como militante tiene su visión, tiene sus derechos y tiene sus convicciones, que jamás pondrá en riesgo, lo cual nosotros entendemos y respetamos”, señaló el legislador sinaloense.

Lo que estamos diciendo es que necesitamos tener una mejor comunicación, vinculación y coordinación entre diputados, senadores y partido

Mario Zamora

Senador del PRI

En entrevista con La Razón, agregó que hasta ahora no se ha pedido el cambio en la coordinación de los legisladores tricolores.

“Fíjate que hasta hoy, al menos a mí no me ha tocado, no es un tema el de la coordinación, ese argumento que esté en disputa, al contrario lo que estamos diciendo es que necesitamos tener una mejor comunicación, vinculación y coordinación entre diputados, senadores y partido y, por supuesto, esto pasa por cómo nos vamos a coordinar para todos ir aportar, ir a sumar, ir a ayudar, dentro del marco de la ley, a las elecciones que tenemos este año en el estado de México y en Coahuila, que son tan importantes” dijo.

Reveló que luego de que se levantara el coordinador del grupo parlamentario de la mesa de la reunión plenaria, el martes pasado, ante la llegada del presidente del PRI, Alejandro Moreno, les pidió tener un mayor acercamiento.

“Cuando Alejandro Moreno se queda platicando con nosotros, lo que nos comenta que él, como presidente del partido, tiene un gran interés de tener una mayor cercanía, mayor vinculación, mejor comunicación con el grupo de parlamentario del PRI en el Senado, igual con el grupo parlamentario de los diputados y que estaba buscando todos los canales posibles. Por eso nace la idea de los senadores del solicitarle al coordinador que él solicitara un encuentro al presidente para poder platicar todos y poder tener claro, más allá de las diferencias personales de estos personajes, pues están el institucional y el fortalecimiento pues del partido y de la Alianza”, señaló el senador Mario Zamora.

Es más de lo mismo que ha venido sucediendo durante esta dirigencia, pues quien levanta la voz, le resulta incómodo

Omar Fayad

Exgobernador de Hidalgo

Sin embargo, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad aseguró que la posible expulsión del partido del coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, es un acto más de sin razón de la dirigencia para mantener la verdad, razón y decisión sobre todas las cosas.

“Es más de lo mismo que ha venido sucediendo durante esta dirigencia, pues quien levanta la voz, le resulta incómodo y por ello, ahora ya los quieren remover, sólo es un acto más de cómo actúa la dirigencia”, detalló a La Razón.

Agregó que ha sido un defensor de los derechos partidistas de todos los militantes, pues en la actual gestión quien es discordante lo “quieren echar” del partido.

Ejemplificó el caso del exmandatario de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien se le expulsó por representar al país en otra nación. “Qué partido hace eso, pues Quirino salió a representar a México a invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y si se debiera expulsar a alguien del partido ya es muy fácil”, destacó.

Omar Fayad dijo que Osorio Chong mando un mensaje discordante a Alejandro Moreno, dirigente nacional del tricolor, y por ello, ahora lo quieren expulsar, pues dijo que de por sí el partido va mal, con ese tipo de acciones empeora la fuerza política.

El priista mencionó que lo que deberían hacer Alejandro Moreno y Carolina Viggiano es entablar un diálogo y evitar los posicionamientos radicales. “Todo eso nos afecta de manera brutal, pues el futuro político del PRI, a como van las cosas, se ve mal, pues esperamos que se vaya esta dirigencia en agosto para comenzar a restructurar al partido”, dijo.

El martes pasado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reventó la plenaria de los senadores priistas, por lo que el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, lo acusó de ser un irresponsable.

Tras la irrupción sorpresiva de Alito Moreno a la reunión, Osorio abandonó el lugar y los trabajos de la plenaria tricolor fueron cancelada, bajo el argumento de que no había sido invitado a ese encuentro en el que se definiría la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones.