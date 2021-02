No confunda filtración con transparencia, Ignacio Mier a Gobernador de Tamaulipas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la información que dio a conocer ayer, en torno a la petición de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hecha por la FGR, fue a favor de la transparencia.

"No confunda gobernador Cabeza de Vaca filtración con transparencia. La soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de la Cámara de Diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda", escribió este miércoles en su cuenta de Twitter Ignacio Mier.

NO confunda gobernador @fgcabezadevaca filtración con transparencia.



La soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de la @Mx_Diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 24, 2021

Lo anterior en respuesta a las declaraciones del mandatario local, quien ayer acusó a Morena de armar una "embestida política" en su contra.

“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, destacó Francisco Javier Cabeza de Vaca en su cuenta de Twitter.

Ignacio Mier, también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, agregó que la denuncia en contra del gobernador Cabeza de Vaca será ratificada y turnada a la instancia competente de la Cámara de Diputados como establece la ley.

"Oportunamente se notificará al imputado para que conozca de la carpeta de investigación y los hechos que le imputa la FGR", expuso.

fgr