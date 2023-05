Diputados duermen 12 iniciativas que protegen a migrantes

Al término del actual periodo de sesiones, diputados federales congelaron 12 iniciativas que buscan proteger a los migrantes de la violencia, contar con un mejor acceso a la justicia, cuidado a menores y mujeres de agresiones que sufren en sus desplazamientos.

De acuerdo a una revisión que realizó La Razón al Portal Legislativo de la Cámara de Diputados se detalla que desde febrero del año pasado se encuentran pendientes y en comisiones las 12 propuestas, mismas que son del PRI, PAN, Morena, PRD y Movimiento Ciudadano.

Los temas de esas propuestas son principalmente prevención de la violencia contra los extranjeros en movilidad irregular, respeto a sus derechos humanos, independientemente de su condición de salud física y mental.

Autorizar de manera automáticas visas humanitarias a mujeres y menores, crear un registro nacional de migrantes presentados o retenidos en las instalaciones migratorias así como crear una unidad especializada de protección y seguridad para mujeres migrantes y detención de extranjeros cuando atenten contra sus familias.

“Lo que nos ha faltado en esta Legislatura es voluntad política, ya que cuando presenté una iniciativa por la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez, de inmediato la aprobaron en comisiones, pues era un tema meramente de coyuntura”, explicó la diputada Elvia Yolanda Martínez de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La legisladora de MC detalló que no se está tomando en cuenta y en serio el tema de la migración irregular, pues si bien falta voluntad política, también hay un desinterés en el tema, aparte que la mayoría es de Morena, “y se hace lo que ellos quieren”, dijo.

Indicó que Morena está viendo el tema como de partidos, cuando es una emergencia nacional por el aumento de flujos hacia el país, además, aclaró que se viene el término del Título 42 que puede mantener al alza la llegada y tránsito de personas en situación irregular.

“Se debe tomar en serio a los migrantes, pero mientras no se haga y solo se vea como números, el tema no va a avanzar y va a seguir congelado en le Cámara de Diputados y en el país”, agregó.

Señaló que México sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos y se han hecho acuerdos, pero nunca se han aclarado en el tema, por ello se siguen deteniendo a miles de personas en el país.

Mientras que la legisladora del PAN y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mariana Gómez del Campo aclaró que no ha habido interés de Morena por legislar el tema de la migración, ya que no es su prioridad, a pesar de que es un tema muy preocupante en el país por el aumento en la llegada de personas.

“Es muy preocupante lo que está pasando en México y simplemente no hay interés por legislar a favor de los migrantes, por eso ocurren las tragedias.

“El Instituto Nacional de Migración está volcado a la corrupción, en hacer negocio y al final del día no se hace nada”, explicó a este diario.

México presenta 4 recomendaciones para frenar éxodos

El Gobierno mexicano presentó cuatro opciones de ayuda que los Estados Unidos pueden brindar para evitar que los centroamericanos y caribeños se vean obligados a migrar a polos de desarrollo, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les decimos: hay cuatro maneras de ayudar, y ellos han estado optando por tres y nosotros insistimos en la cuarta, siempre cuatro, siempre la cuarta: La primera es que ellos dicen:

‘Tenemos desconfianza de los gobiernos, porque podemos enviar los recursos y no llegan’. Nosotros decimos: Hay que confiar en los gobiernos, no todos los gobiernos son corruptos en los países de Centroamérica, del Caribe, pero hay esa desconfianza”, dijo López Obrador a Elizabeth Sherwood asesora de Seguridad Nacional del Presidente Biden, con quien se reunió el pasado martes.

El Presidente se quejó de que, a pesar de los esfuerzos de su administración, el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido sus promesas de invertir para arraigar a los migrantes en su territorio, “hemos estado cuestionando que se habían comprometido, el gobierno anterior del presidente Donald Trump, a cuatro mil millones de dólares y no se invirtió esa cantidad. Y con el presidente Biden una cantidad similar, pero ayer recibí el reporte de que tienen una inversión, como hemos estado planteándolo, de 400 millones de dólares en Centroamérica”.

Agregó que los estadounidenses aprueban millonarios recursos para las Organizaciones No Gubernamentales, a las que calificó de burocráticas pues sólo una parte de sus dirigentes se quedan con los recursos y no le llegan a la gente.

“Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, entre comillas, o de la sociedad civil que ya tienen esa actividad como un modo de vida para asesores, profesionales, burócratas.

“Entonces, les dan a estas asociaciones el dinero y lo que hacen es que distribuyen ese recurso y ahí se quedó en el aparato burocrático el dinero”, denunció.

México y EU van por cifra récord de visas

México y Estados Unidos acordaron un número récord de visas de trabajo para migrantes y ahora se podrá solicitar acceso a través de aplicaciones para teléfonos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Debe reconocerle al presidente Biden esa disposición por avanzar en esta dirección, se han otorgado o se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes y para quienes están moviéndose en busca de trabajo o movilidad laboral, 885 mil, esto nunca había pasado”, destacó el canciller.

En este universo, destaca el número de permisos que se han entregado y continuarán dando a los mexicanos.

“¿Cómo se desglosa? Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar, las principales vías son las siguientes: en el año 2022, en visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos se alcanzó la cifra de 360 mil 656 visas, es el mayor número en la historia de nuestro país. Esperamos para este año que sea inclusive un poco mayor. Hay una cifra récord de ampliación de visas H2B para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador”, detalló.

El canciller destacó que, en este paquete de nuevas visas, Estados Unidos aceptó entregar más permisos para reunir a más de 100 mil familias centroamericanas de Honduras, Guatemala y El Salvador.

“Otro acuerdo que se logró, otro entendimiento: los nuevos permisos humanitarios con acceso formal al mercado laboral estadounidense para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aquí se pactaron 360 mil”, dio a conocer.

Marcelo Ebrard advirtió que ante la inminente conclusión del Título 42, una medida adoptada por Estados Unidos para expulsar migrantes de manera expedita ante la pandemia de Covid-19, los polleros están engañando a la población de que a partir del 12 de mayo podrán ingresar de forma libre a Estados Unidos.

“Entonces están diciendo las personas que como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se puede ir a Estados Unidos y les cobran entre cinco o siete mil dólares por persona. Es importante esta información para que no les engañen, en primer lugar, no es cierto porque ya nos lo hicieron saber así los americanos”, alertó el canciller.

Por ello, recomendó a los ciudadanos que buscan llegar a Estados Unidos que acepten los nuevos mecanismos ofrecidos por ese país para una migración ordenada.

Alertan de medidas muy duras tras fin a Título 42

La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca que varios países se conviertan en gestores de migrantes, para evitar que las personas se acumulen en la frontera, además de una serie de restricciones y seguir enviando a quienes no cumplan requisitos a México ante el término del Título 42.

La activista señaló que de los 50 estados que conforman Estados Unidos, 26 tienen gobernadores republicanos y varios han implementado medidas antimigrantes.

Greg Abbott, en Texas, y Ron de Santis, en Florida, han promovido leyes duras para que los migrantes se vayan de sus Estados o ni siquiera piensen en llegar. “Abbott, en 2021; logró que el Congreso estatal, con mayoría republicana, aprobara una ampliación a la ley de inmigración de Texas denominada Lone Star.

Esta nueva ley otorga cuatro mil millones de dólares a la administración texana para ampliar el muro que ya existe parcialmente en su frontera con México. La policía estatal tiene también autoridad para detener a indocumentados, subirlos a un autobús y enviarlos a lo que se conoce como ciudades santuario”, explicó.

Detalló que Texas tiene en discusión parlamentaria una propuesta de ley que permitiría crear grupos de civiles armados que ayuden a patrullar la frontera y detener a toda persona con rasgos hispanos y que potencialmente pueda haber llegado a Texas sin documentos legales.

Otra ley paralela busca que quienes estén o lleguen como indocumentados al estado puedan ser juzgados y condenados hasta con 10 años de cárcel.

En Florida, el gobernador Ron de Santis tendrá a su disposición un fondo de 12 mil millones de dólares para sacar y trasladar en avión y autobús a indocumentados rumbo a ciudades gobernadas por los demócratas, igual que Abbott.

Rendón aseveró que, además, instruye a hospitales y clínicas que aceptan el seguro médico gubernamental que verifiquen el estatus del paciente.

Mayorkas dice que la frontera no está abierta

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que aplicarán una nueva política migratoria a partir de la siguiente semana, por lo que advirtió que quien cruce a ese país de manera irregular tendrá consecuencias.

“La frontera no está abierta, no ha estado abierta ni va a estar abierta después del 11 de mayo”, sentenció luego de visitar la frontera común con México.

Señaló que la gente no debe confiar en los traficantes de personas, pues se ha generado una especulación de que podrán cruzar más rápido la frontera cuando no es cierto, ya que, al término de la política expulsora de migrantes, Título 42 se implementará inmediatamente el Título 8, que busca realizar la misma labor.

“Estamos abriendo vías legales, pero al mismo tiempo habrá consecuencias para aquellos individuos que lleguen a la frontera sur de manera irregular”, indicó.

Mayorkas agradeció el trabajo que realizan los agentes en la frontera para mantener seguras a las comunidades del sur.

“Los vuelos de remoción se realizan muchas veces a la semana para aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Gracias al increíble equipo del sur de Texas por todo lo que hacen para mantener seguras a las comunidades”, destacó en sus redes sociales.