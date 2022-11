Consejo Consultivo de la CNDH desautoriza dichos contra el INE

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitieron un pronunciamiento en el que negaron su respaldo a la postura que publicó este organismo, en la que recomendó la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de que la CNDH pidió a los legisladores analizar cambios al INE, al que calificó como un “instrumento de sabotaje de la voluntad popular”, siete de los nueve integrantes del Consejo Consultivo precisaron que si bien votaron a favor de la recomendación 46/2022, en la que se hace un recuento de violaciones a los derechos humanos y se hacen recomendaciones a varias autoridades, incluyendo el INE, no se planteó la interpretación que publicó la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, a nombre de la comisión.

“En ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que ‘recomienda la transformación del INE’ o que el IFE/INE sea un órgano autónomo ‘únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales’”, establecieron en su pronunciamiento.

Los firmantes del documento subrayaron que la presidenta de la CNDH debe apegarse a las recomendaciones que avala el Consejo Consultivo, sin otorgarles otro tipo de interpretación política.

“Exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse, cuando se refiera a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la recomendación, pues, de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”, demandaron.

Bernardo Romero Vázquez, uno de los miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, explicó que la recomendación que aprobaron en abril pasado fue general y fue a partir de hechos que surgieron entre 1951 y 1965, con recomendaciones al INE para fomentar la democracia, pero no para descalificarlo.

Dijo que esto fue lo que aprovechó Rosario Piedra para “llevar agua a su molino” en el conflicto que sostiene con el órgano electoral y adjudicar a la recomendación un pronunciamiento respecto a la transformación del instituto.

“La Comisión Nacional se tomó atribuciones que no le corresponden para un pleito que no es nuestro y nosotros queremos deslindarnos de esto para que no se crea y se vaya a pensar que nosotros estamos avalando esto que dice la CNDH del INE, que es descalificarlo y decir que se tiene que transformar y cosas por el estilo”, dijo, en entrevista televisiva.

Subrayó que eso fue lo que motivó que siete de los nueve integrantes del consejo —además del mismo Romero Vázquez, Adalberto Méndez, Georgina Diédhiou Bello, Ángel José Trinidad Zaldívar, Tania Espinosa Sánchez, Gloria Ramírez Hernández y Jorge Alejandro Saavedra López—, ya que salieron los otros dos que lo integraban, publicaran una aclaración para precisar que ellos no están involucrados en el tema de la reforma electoral.

Acusó que como a la titular de la CNDH no le parece que en el Consejo encuentre oposición, lo tiene suspendido, por lo que no han sesionado y no le han manifestado directamente sus desacuerdos.

“Lo más grave del asunto es que tiene suspendido el Consejo (Consultivo) porque no le gusta lo que le decimos en el Consejo; no hubo sesión en octubre; con cualquier pretexto suspende el Consejo. Igual que Victoriano Huerta suspendió el Congreso, la presidenta (de la CNDH) suspende el Consejo para que no haya oposición.

“Entonces no nos deja hablar, menos ahora que no hay Consejo; estamos suspendidos y no tiene facultades; su facultad es publicar la recomendación, pero está muy clara la normatividad, no puede tomar partido por ningún asunto político”, enfatizó.

A las críticas se sumó la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien en redes sociales reconoció “la valentía y congruencia del Consejo Consultivo de la CNDH por exhibir el comportamiento partidista y parcial de la titular, Rosario Piedra, quien viola su mandato constitucional al emitir un pronunciamiento incompatible con las tareas de la Comisión”.

Muñoz Ledo convoca a un frente para frenar reforma

Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal de Morena, hizo un llamado a organizaciones civiles, ciudadanos y fuerzas políticas de todo el país a formar un “frente democrático nacional” con el cual se pueda detener el proyecto de Reforma Política Electoral planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el fundador del PRD y del guinda acusó que el Ejecutivo mantiene una intensa presión para imponer su proyecto, el cual sería una grave regresión a los derechos alcanzados durante décadas.

“’El que todo debe, todo teme’. El Gobierno de López Obrador ejerce intensa presión para imponer su proyecto electoral y conculcar los derechos conquistados por los ciudadanos. Formemos un Frente Democrático Nacional para impedirlo”, escribió.

En respuesta, sus seguidores invitaron al excandidato presidencial a sumarse el próximo domingo 13 de noviembre a la marcha denominada “#ELINENOSETOCA”, la cual partirá a las 10:30 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, y piden vestir una prenda en color rosa.

La semana pasada, en un foro organizado por Movimiento Ciudadano, el exembajador de México en la Unión Europea aseveró que la propuesta de reforma electoral era “una mamarrachada”, por lo que, dijo, se debía tener mucho cuidado porque con la misma, el Presidente podría apoderarse del INE.