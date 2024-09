Consejos para los delincuentes

Y hablando de criminales y en particular de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, fue ayer el Presidente el que se refirió a la situación que priva en Culiacán. Cuando le preguntaron qué se puede hacer para frenar la ola de violencia, el mandatario respondió que con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población, pero agregó: “También ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad; es su familia, son sus paisanos; es su municipio, es su estado, es su país”. López Obrador consideró que todo se desajustó a partir de la detención de Ismael El Mayo Zambada, de quien refirió la carta en la que recomienda que no haya violencia. “Y todos debemos de estar pidiendo que no haya violencia”, dijo. A su parecer, los grupos que se enfrentan “tienen que buscar otras formas, o sea, que no perjudiquen a la gente”.