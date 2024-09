Considera AMLO una “aberración” si la Corte frena la reforma judicial

Tras hacer un llamado a los senadores a no dejarse presionar por los conservadores, el Presidente Andrés Manuel López calificó como una aberración y una violación flagrante a la Constitución que el Poder Judicial (PJ) pretenda frenar la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión, y confió en que no prosperarán estos intentos que representan una intromisión burda en el Poder Legislativo.

“Siento que no tienen fundamento legal; sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional”, declaró.

Lo anterior, en respuesta a la consulta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, para buscar la vía de detener la reforma judicial que se discute en la Cámara de Senadores.

En conferencia de prensa matutina, lamentó que, sin facultades, los jueces pretendan detener un proceso democrático en el país porque no quieren que la gente participe en la elección de los miembros del PJ que imparten justicia en México.

“Sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública; desde luego, lo que debe ser un auténtico Estado de derecho sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”, aseguró.

Dijo que no pasará esa intención, y confió en que varios ministros de la Corte reaccionen como cuando la presidenta Norma Piña turnó un recurso que no le correspondía para intervenir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) sobre la integración de la Sala Superior para designar dos magistraturas faltantes.

Sin embargo, destacó que “ahora está peor porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene facultad de presentar iniciativas y quien desaprueba esa iniciativa es el Poder Legislativo; no puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función; sería una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo que por eso prospere ese propósito”, agregó.

En el mismo diálogo circular, el Presidente aprovechó para hacer un llamado a los legisladores porque están siendo víctimas de presiones de personajes conservadores como Claudio X. González, quien es el líder de los partidos de oposición.

“Estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores; veo que Claudio X. González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma”, denunció.

Por lo anterior, abundó, “quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, para que actúen con independencia y libertad, y pongan por delante del interés partidista el interés del pueblo, de la nación”.

Opinó que no le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia; está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México; es un poder secuestrado, tomado, al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

Acusó que es un poder de las minorías, “está más que demostrado, aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso; ¿por qué no apostar a renovar el Poder Judicial?, limpiarlo de corrupción, purificarlo para que exista un auténtico Estado de derecho”.

...Y defiende pausa en su relación con Ken Salazar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ante la intromisión del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en la soberanía mexicana por sus expresiones contra la reforma judicial, México dio una respuesta “abierta, franca” de protesta ante el gobierno de Joe Biden.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional de este viernes, el mandatario federal subrayó que se mantienen las relaciones bilaterales con el vecino país del norte, que es uno de los principales socios en materia comercial.

“Se sigue manteniendo relación con el gobierno de Estados Unidos, sólo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, opinar sobre un asunto que sólo corresponde decidir a los mexicanos, el caso de la reforma al Poder Judicial”, expresó.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que esas declaraciones del embajador de EU son contrarias a los principios constitucionales en México de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“Eso fue lo que se les aclaró. Hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los gobiernos del mundo; no somos injerencistas. ¡Imagínense! Nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos, todos los días habría información en ese sentido, pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente”, aclaró.

El tabasqueño insistió en que ha llevado una buena relación con el presidente Donald Trump, así como el mandatario actual Joe Biden, la cual, afirmó, ha sido beneficiosa para ambos pueblos.

“Lo que sucede es que hay la manía, la costumbre que viene de lejos, de actuar como gobiernos del mundo y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos”, refirió, al recordar la frase célebre de Benito Juárez, de que “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“Nos unen valores democráticos”

A México y Estados Unidos los unen los valores democráticos, que han sido la base fundamental de la cooperación e integración en la relación bilateral, afirmó el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar.

En el marco de la conmemoración del 79 aniversario del fin de la segunda guerra mundial, el diplomático destacó que se han hecho grandes sacrificios por miles de personas para preservar las libertades de la democracia.

Durante su mensaje, recordó que nuestros países se unieron y lucharon juntos contra la tiranía, con sus valores democráticos compartidos que llevaron a reunir los esfuerzos de Dwight D. Eisenhower y Lázaro Cárdenas.

Hizo notar que el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, líder de esa nación durante la batalla de la segunda guerra mundial entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, habló elocuentemente sobre esos valores.

“Luchamos, y seguimos luchando, por cuatro libertades: la libertad frente a la necesidad, la libertad de culto, la libertad frente al miedo y la libertad de expresión. Estos no son simplemente requisitos para la democracia; en muchos aspectos, son la democracia”, abundó.