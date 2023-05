Consumo de drogas podría convertirse en pandemia si no se ataca, dice el presidente López Obrador

El asunto del consumo de drogas debe atenderse todos los días o se convertirá en una pandemia, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas y es terrible; entonces es mejor prevenir y fortalecer valores y transmitir información a la familia y atender a los jóvenes, y desde luego informar sobre el daño terrible que causan las drogas”, alertó el mandatario.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, presentó la sección sobre prevención de adicciones. Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

El narcotráfico, mostrado como 'una vida rosa'

López Obrador criticó que en los programas donde se aborda el tema del narcotráfico se distorsiona la realidad y se muestra como si fuera una vida rosa y se ocultan los efectos negativos que provoca el consumo.

“Hay series de narcotraficantes, que se vuelven hasta ídolos. Se transmite un mundo color de rosa de residencias lujosas, de carros último modelo, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe y resulta y hasta muy lucrativo todo eso; sin embargo, hay otra realidad, la otra cara de la moneda que tiene que ver con la destrucción de las personas por la droga y sobre todo de jóvenes y eso no se difunde, eso no está en la televisión, ni en las series, eso no aparece", agregó el presidente.

Indicó que "hay que informar sobre el daño que hacen las drogas y todo lo que está relacionado con el tráfico de drogas, el consumo, el porqué de las adicciones, porqué la infelicidad, porqué el abandono de los jóvenes, porqué se opta por ese camino, qué está pasando en lo social, en lo familiar, porqué se busca esa felicidad transitoria y fatal en vez de vivir felices siempre, sin las drogas”.

Los efectos del crack, según López-Gatell

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell habló acerca de los efectos que provoca el consumo de cocaína o su derivado el crack.

“Causa un problema de dificultad de relacionamiento incontrolable, la persona que es adicta tiene tal avidez tan necesidad de utilizar la droga que puede estar involucrada en el crimen sencillamente por el deseo de consumir la droga, de encontrar la droga, pero también un asunto importante es que en los modelos de reclutamiento del crimen organizado se estimula esta idea que ya mencionaba al inicio de la conferencia el presidente, de lujo de una aspiración a una vida, mejor un posible desarrollo y esto es una falsedad porque la enorme cantidad de personas que trabajan en cierta manera forzadas en el proceso del crimen organizado para producir, distribuir o vender esta droga se encuentran explotadas y forman parte de los grandes grupos de la población que están marginados y se marginan más y se deterioran más cuando se involucran con estos productos”, sentenció López-Gatell.