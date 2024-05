...Y en México Contención aumenta 199% y disminuyen 38% solicitudes de refugio

La migración irregular en México no se detiene, pues, a pesar de la contención e inhibición por parte de las autoridades federales desde la frontera norte hasta la sur para detener a los extranjeros, durante el primer trimestre de 2024 aumentó 199 por ciento.

Cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) detallan que de enero a marzo de 2023 se registraron 120 mil 029 capturas, mientras que, en los mismos meses, pero de 2024 sumaron 359 mil 697, lo que confirma el aumento.

“Los migrantes no dejan de llegar a la frontera norte, pero a pesar de que hay muchos retenes se las arreglan, pues si bien los autobuses no los suben, tienen que buscar otras maneras, por ello caminan por las avenidas y se adentran a los desiertos para poder alcanzar Coahuila, que es una de las fronteras donde más se concentra la gente”, explicó Isabel Turcios, directora de la Casa de Migrante en Piedras Negras.

Señaló que últimamente la gente ha tenido que subirse de nueva cuenta al tren para trasladarse, ya que, al llegar, dicen que fueron asaltados, secuestrados y hasta golpeados.

En una travesía que inicia desde la Selva del Darién en Panamá hasta la frontera norte con una distancia de más de 3 mil kilómetros, los migrantes atraviesan para buscar en Estados Unidos una mejor vida, sin embargo, no hay un conteo real de la gente que pasa por México, debido a que son miles los que no son detectados.

“Llegué hace seis meses a México y no he podido trasladarme a la frontera norte porque no tengo recursos. Ya solicité mi asilo a Estados Unidos, pero no he tenido respuesta, pero en cuanto la tenga me voy de aquí. No sé si quedarme en México, aunque es otra de mis opciones, ya que cada vez es más difícil llegar a Estados Unidos”, explicó Eder Rodríguez, migrante proveniente de Venezuela.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza de EU, en 2023 fueron detenidos en la frontera sur de ese país 2 millones 541 mil 978, mientras que en México fueron 782 mil 176; una diferencia que no se detectó de un millón 759 mil 802. En tanto, en el primer trimestre de 2024 sumaron en el vecino del norte 555 mil 475, contra 359 mil 697, una diferencia de 195 mil 778.

Al respecto, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante dijo que la mayoría de la migración irregular busca llegar a Estados Unidos de cualquier manera, por ello, los mismos polleros abren nuevas rutas o formas de traslado; además, en el pási vecino se puede detener a una sola persona hasta tres veces, lo que aumenta la problemática porque son migrantes que se empiezan a quedar en territorio mexicano en espera de su regularización.

Mencionó que la realidad es que cientos de personas siguen pasando de diferentes maneras, pues a pesar de que México le hace el trabajo de contención, “ya no es posible detener a todos”, por ello, cientos o miles pasan sin ser detectados por las autoridades.

Cae 38% solicitudes de refugio por nuevos filtros

La reducción de solicitudes de refugio en México, durante los últimos meses, se debe principalmente por los nuevos filtros que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) impuso para evitar que el trámite sea tomado como medio para transitar por el país y llegar a Estados Unidos, aseguraron expertos.

“Es por los filtros de Comar y las tarjetas que se estaban dando para transitar por el país, pues anteriormente debías demostrar que tenías un trámite en proceso para ir con el Instituto Nacional de Migración a solicitar tu tarjeta humanitaria o de usos múltiples y poder moverte por el país, sin ser detenido”, aseguró Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comar, en los primeros cuatro meses de 2024 hay una reducción de 38 por ciento en las solicitudes de refugio, al pasar de 49 mil 192 entre enero y abril de 2023 a 30 mil 230 en el mismo periodo de tiempo, pero de 2024.

En diciembre pasado, el titular de la dependencia federal, Andrés Ramírez dijo a La Razón que en 2024 habría menos trámites, debido a que pondrían más filtros para que no utilizaran al país “como trampolín” en su viaje a Estados Unidos, y después abandonaran el proceso.

Al respecto, Eunice Rendón detalló que anteriormente sólo el 20 por ciento de los trámites ingresados llegaban hasta el final, por ello, “se estaban inflando las solicitudes de las personas que sólo ocupaban a la Comar para transitar por el territorio”.

Sin embargo, explicó que no se deben suspender en su totalidad la entrega de las tarjetas, ya que en muchos casos “sí” se deben dar, ya que hay muchas personas que siguen en riesgo.

Comentó que las solicitudes entre enero y abril “son las reales”, aunque precisó que aún siguen siendo muchas, por lo que pidió esperar, ya que se debe analizar hasta el final cuántas de ellas llegan hasta el refugio, pues también sigue habiendo una tardanza en la dependencia.

De enero a abril de 2023, los mayores solicitantes de la condición de refugio son los originarios de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Angola. Al momento se han revisado 10 mil 363 solicitudes, de las que se han aprobado 7 mil 504, de acuerdo con la Comar.

Migrantes siguen varados en Zacatecas

Indocumentados que viajaban desde Aguascalientes en La Bestia y que fueron bajados el jueves en Zacatecas, continúan en espera de reiniciar su trayecto, toda vez que los trayectos en tren fueron suspendidos; en redes sigue circulando un video en el que los extranjeros irregulares, que vienen de Centroamérica, denunciaron que fueron víctimas de maltrato por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).