Convocatoria UAM 2022: Así puedes registrarte en el proceso de admisión

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) emitió este domingo su convocatoria de admisión 2022 para su examen de ingreso a alguna de sus más de 80 licenciaturas, por lo que si tú eres uno de esos jóvenes que está por concluir el nivel bachillerato, sin duda esta es una gran opción para asegurar un lugar y continuar tus estudios.

Convocatoria UAM 2022: Fechas para el registro al examen de admisión

La convocatoria de la UAM es la única fuente oficial que contiene el calendario y condiciones en los que se realizará este proceso de selección, por lo que al iniciar tu registro deberás aceptar que la has leído, que conoces y estás conforme con sus términos .

Publicación de la convocatoria: 6 de febrero

Registro de solicitudes: 21 de febrero al 8 de marzo

Examen de prueba en línea: 28 de marzo al 5 de abril

Examen de selección en línea: 11 al 21 de abril

Resultados: 14 de mayo

Lista complementaria: 1 de julio

Inicio de clases Trimestre 2022 primavera: 11 de julio

Inicio de clases Trimestre 2022 otoño: 17 de octubre

Cabe señalar que la lista complementaria se implementa con la finalidad de utilizar los lugares que dejan disponibles los aspirantes seleccionados que no se inscriben en la UAM, por lo que no te desanimes si en los primeros resultados no apareces, aún puedes ser seleccionado .

Convocatoria UAM 2022: Requisitos para poder ingresar

La UAM en su convocatoria pide lo siguiente:

Haber concluido el nivel bachillerato o equivalente en el Sistema Educativo Nacional.

No adeudar materias.

Tener un promedio mínimo de 7.0.

Si no se cursó en el Sistema Educativo Nacional se deberá tener la revalidación de estudios que emite la Secretaría de Educación Pública de México (SEP).

En caso de revalidación, el promedio mínimo se calculará empleando el certificado de origen, haciendo las equivalencias necesarias.

La fecha de conclusión de estudios del bachillerato o equivalente deberá ser anterior al primer día de clases del trimestre solicitado.

El estudiante deberá presentar el examen de selección y resultar seleccionado.

Convocatoria UAM 2022: ¿Cómo llenar la solicitud para participar en el proceso de selección?

La UAM en su convocatoria explica los siguientes puntos a considerar para tu registro:

Llena tu solicitud, completa el cuestionario socioeconómico y envía tu fotografía digitalizada.

Si tu fotografía no cumple los requisitos, deberás enviar un archivo correcto. El 10 de marzo es el límite para la corrección.

Paga el derecho para presentar el examen de selección a más tardar el 14 de marzo.

Puedes hacer cambios en tu registro hasta el 14 de marzo; revísalo con atención, ya que no habrá ajustes posteriormente.

Imprime tu comprobante de registro del 18 al 19 de marzo.

Puedes solicitar aclaraciones del 18 al 22 de marzo.

