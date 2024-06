Van corcholatas como cabezas en Diputados y Senado

Ayer comenzó a delinearse la conformación del bloque legislativo de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión, cuyas coordinaciones se perfila que queden a cargo de algunos de los que aspiraron a la candidatura presidencial de dicho movimiento político como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, pero que ahora tendrán bajo su responsabilidad las iniciativas presidenciales, principalmente, la reforma al Poder Judicial, para la cual ya se ha trazado la ruta.

Los primeros cargos que quedaron claros ayer en una reunión con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron los del PVEM, que tendrá a Manuel Velasco como coordinador en el Senado, mientras que Carlos Alberto Puente se mantendrá como líder de la bancada en San Lázaro, anunció la dirigente nacional del instituto, Karen Castrejón.

El actual coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, refirió que quedará al frente de la bancada guinda en San Lázaro por default.

El acuerdo al que llegaron los tres partidos de la alianza Sigamos Haciendo Historia a mediados del año pasado fue que el segundo y tercer lugar de los contendientes por la candidatura asumirían las coordinaciones en el Congreso y el tercero obtendría un puesto en el Gabinete presidencial.

Con esto, quedó en vilo la definición sobre los cargos que ocuparán el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el excanciller Marcelo Ebrard, quienes al ser cuestionados sobre el tema, pidieron esperar al anuncio que hará Sheinbaum Pardo este jueves para presentar parte de su gabinete. En este tema, sin embargo, Manuel Velasco confirmó a medios que será Adán Augusto López el que quedará al frente de la bancada.

“En el Partido Verde yo voy a coordinar la fracción en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, Carlos Puente. (Por Morena) el licenciado Adán Augusto en el Senado de la República y el doctor Monreal en la Cámara de Diputados”, dijo. Más tarde Velasco publicó una foto con López Hernández reafirmando el cargo.

Al término del encuentro ayer, Monreal Ávila explicó que al ser el único de los aspirantes que se enfilaba a incorporarse al Senado, entonces asumirá la coordinación, pues Sheinbaum Pardo les recalcó, en una reunión a puerta cerrada posterior, que “los compromisos se cumplen”.

También se trazó la ruta para la discusión de la reforma al Poder Judicial, por medio de ocho foros que se realizarán en las cinco circunscripciones en que se divide el mapa electoral del país a partir del 26 de junio y que terminarán en los últimos días de agosto, explicó Monreal Ávila.

Cuestionado sobre los dos a tres escaños que les faltarán en el Senado para alcanzar la mayoría califica y que representaría un obstáculo para avalar las reformas constitucionales, refirió que habrán de esperar a lo que se determine en las próximas semanas para la configuración de la Cámara alta, pues falta que el TEPJF resuelva las impugnaciones y luego de eso se definan los escaños para cada bancada.

La exfiscal de la capital, Ernestina Godoy —quien aseguró que asumirá su cargo en el Senado— comentó que la virtual Presidenta electa los llamó a hacer trabajo de territorio para promover las reformas.

AMLO niega “palomeo” en gabinete de Claudia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que haya “palomeado” a algunos integrantes del próximo gabinete de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que presentará el próximo jueves, y aclaró que “no estoy metiéndome en nada”.

“Es falso: Voy a recordar cómo era antes, el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, su sustituta, en este caso no es así, yo no fui el que decidió, no hubo dedazo porque esto se olvida y fue la gente, por lo mismo. Si se tiene que tomar una decisión; lo mejor para no equivocarnos es preguntar y hay que preguntarle al pueblo, ésa es una lección”, afirmó.

Aseguró, en la conferencia mañanera, que Sheinbaum Pardo tiene todo su respeto y admiración porque es una mujer que le tiene profundo amor a México y conoce la problemática del país.

“No estoy metiéndome en nada, además le tengo un gran respeto a la Presidenta electa, la admiro, es muy inteligente, académicamente es doctora. Hay quienes no toman mucho en cuenta esto, porque el general Cárdenas apenas concluyó la primaria y es el mejor presidente del siglo XX, y es el presidente que le tenía más amor a pueblo”, agregó.

Ante la supuesta influencia en los nombramientos que hará la próxima Presidenta de su equipo de colaboradores, el mandatario federal expresó su confianza en el trabajo que realizará a partir del 1 de octubre cuando asuma el mando del Gobierno, pues cuenta con la preparación académica suficiente, además de ser muy inteligente.

“Lo académico es relativo, pero hay quienes sí consideran esto importante, y yo también pienso que es importante, sobre todo cuando se trata de profesionales científicos con dimensión social, y eso es Claudia. Agréguenle que es honesta, que tiene experiencia”, subrayó.

Detalló que durante la primera gira que realizaron el pasado fin de semana al norte del país, hablaron sobre las obras de agua, de infraestructura para ello, de viaductos, carreteras. Además, acotó, Claudia supervisó la conclusión de los segundos pisos en la Ciudad de México.

Reiteró que está muy contento con la elección de Sheinbaum, quien conoce a todos los servidores públicos del Gobierno federal, pero también ella cuenta con muy buenos profesionales en su equipo comprometidos con la transformación del país, resaltó.

“Es la primera mujer presidenta de México, ahora, porque todavía está fresco lo de la elección, pero van a ver cuando vaya pasando el tiempo (…) Entonces qué más le podemos pedir a la vida, sobre todo nuestra generación”, puntualizó.

López Obrador sostuvo, por otra parte, que las Fuerzas Armadas están preparadas para tener a una mujer como comandanta suprema con Claudia Sheinbaum, a partir del 1 de octubre.

“Sí, sí (están preparados los militares para tener comandanta suprema). Mi opinión es que se avance más, han sido muy buenos los resultados”, agregó, tras reiterar que sin las Fuerzas Armadas no habría podido avanzar como ha sucedido hasta ahora en la Cuarta Transformación.

En ese contexto, comentó que “a Claudia la conozco muy bien, no es tolerante a la indisciplina, al autoritarismo y la deshonestidad. No acepta eso”, al subrayar que llegará fortalecida a la Presidencia de la República, a raíz de los resultados de las elecciones pasadas.