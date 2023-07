'Corcholatas' se han portado muy bien, afirma AMLO

Tras confirmar que en septiembre próximo entrega la estafeta de la dirección del movimiento de transformación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las “corcholatas” que buscan encabezar la 4T “se han portado muy bien, con mucha urbanidad política”

Dijo que en dos meses y medio tendrá más tiempo para atender los asuntos del Gobierno de la República, con el objetivo de no dejar obras pendientes de entregar al finalizar su sexenio.

“Ya en septiembre entrego y continuo como lo he hecho desde siempre, atendiendo todo lo relacionado con el gobierno, que la verdad en estos días que está el proceso para quién me va a sustituir en el movimiento de transformación, no ha habido problema.

#ConferenciaPresidente | Jueves 6 de julio de 2023 https://t.co/ZrtAm3zi7c — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 6, 2023

“Se han portado muy bien los que aspiran a ser los dirigentes, mucho muy bien, con mucha urbanidad política, entonces ya en septiembre en lo que tiene que ver con la dirección del movimiento de transformación”, detalló AMLO en la conferencia mañanera.