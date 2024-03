No fue correcto lo ocurrido en Palacio Nacional: Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia aseguró que si bien no son correctos los hechos que pasaron por la mañana en Palacio Nacional, no caerán en ningún tipo de provocación, pues aseguró que no se utilizó a policías o guardias nacionales para evitar una confrontación.

“Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, creo que el presidente tiene una reunión en algunos días, pero no hay que caer en ninguna provocación porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional, pero se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión”, destacó en conferencia desde San Luis Potosí.

Detalló que el Gobierno federal ha recibido en diversas ocasiones a los familiares de los 43 normalistas, incluso recordó que hay una fuerte investigación en el caso que ha generado diversos resultados, como la detención de militares y el exprocurador general, Jesús Murillo Karam.

“Palacio Nacional ha abierto las puertas para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido en diversas ocasiones y es importante señalar, que se ha hecho un fuerte trabajo de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Hay un reporte donde viene toda la información que se hizo en el caso, aparte el exprocurador general está en la cárcel; hay militares privados de la libertad y se sigue trabajando en el caso”, indicó.

Por otra parte, en el tema de seguridad aseguró que la oposición son conservadores y hay autoritarismo, por ello proponen la guerra contra el narco; en cambio, su movimiento propone la paz, pues dijo que no se trata de construir más cárceles para los jóvenes, sino desarrollo y actividades deportivas. “En la capital hice más de 200 pilares y debemos que construir un desarrollo, pero eso solo se basa en derechos y privilegios, ya que cerraron la puerta a los jóvenes”, dijo.

Agregó que representan los derechos de los jóvenes, porque cuando llega “la derecha se acaban los derechos”, por ello, sostuvo que preparan planes para ellos; además, recordó que es necesario atender las causas y evitar la impunidad, ya que la corrupción no puede garantizar seguridad.

“La única que tiene experiencia para garantizar el tema de seguridad soy yo, y ahí está el caso de la Ciudad de México, pero del otro lado, es pura simulación ya que cuando les conviene hay un tema de aceptación de programas sociales, cuando ellos votaron en contra anteriormente”, indicó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse este 8 de marzo, dijo que es un símbolo que llegue una mujer de la transformación a ser presidenta, pues México siempre tuvo un apellido llamado machismo, por eso, “vamos a ser el primer país de Norteamérica que va a tener a una mujer en la Presidencia.; pero se trata también de avanzar en la igualdad sustantiva”.

JVR