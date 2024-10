Corridos de Peso Pluma darían pistas para localizar a El Gavilán, lugarteniente de Los Chapitos

Poco a poco, "El Gavilán" comienza a convertirse en tendencia en las redes sociales y no sólo ahí, sino también en las listas de los personajes que son buscados por la justicia por pertenecer a uno de los grupos criminales que en este momento mantienen a Culiacán sumido en la violencia: Los Chapitos.

El sobrenombre de quien presuntamente es lugarteniente de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera, comenzó a hacerse notar tras el abandono de "El 27", luego de escapar en dos ocasiones de operativos encabezados por el Ejército Mexicano.

Sin embargo, el paradero de "El Gavilán" podría dejar de ser secreto, gracias a los corridos interpretados por Peso Pluma, junto a Tony Aguirre y Luis R. Conríquez. Aquí te contamos las teorías.

¿Cuál corrido de Peso Pluma daría pistas para localizar a 'El Gavilán'?

Fue en octubre del año 2022, cuando Peso Pluma, junto a Tony Aguirre y Luis R. Conríquez, estrenaron "El Gavilán", un corrido que habla de este personaje que si bien en ese entonces no era lo que ahora es, ya comenzaba a cobrar notoriedad en la facción que dirigen los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo al corrido de Peso Pluma, se describe que "El Gavilán" dirige convoyes de pistoleros, ataviados con pecheras y uniformes para cuidar a Iván Archivaldo, hijo de Joaquín Guzmán. En el corrido, se cuenta que el protagonista tiene en sus iniciales las letras A, E y G, sin embargo, se hizo un análisis por parte del Borderland Beat, un medio especializado en este tipo de temas, y las letras que "El Gavilán" tendría tatuadas en sus nudillos serían G, D, I, A, que significan: "Gente De Iván Archivaldo".

En una parte del corrido se escucha cantar a Peso Pluma: "Soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar, me les presento: soy El Gavilán", mientras que en estrofas siguientes se describen elementos castrenses, abriendo la especulación al origen del lugarteniente de Los Chapitos, quien habría desertado de un cuerpo militar de élite.

Otro corrido, ahora con Tito Doble P

Estos elementos castrenses fueron retomados de nueva cuenta para el tercer álbum de Peso Pluma, en un corrido interpretado junto a su primo Tito Doble P, el cual lleva por título "Gavilán II".

En ese momento, que fue el año pasado, cuando se lanzó el sencillo, "El Gavilán" ya tenía notoriedad, pero no tanta como la que tenían "El 27" o "El Piyi" a quien capturaron recientemente, luego de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, motivo por el que se desataría la violencia en Culiacán, Sinaloa, desde el pasado 9 de septiembre.

"Traigo puro exmilitar y comando un gentillal por mi zona. Y sin tanto fantochear, dependo de Los Guzmán", dice Peso Pluma en una parte de la canción. Ahí mismo se hizo referencia al Culiacanazo, ocurrido en octubre del 2019, y el papel de "El Gavilán" en dicho acontecimiento que se repetiría en enero del 2023.

"Un jueves en Culiacán, ¿Cómo se me va a olvidar que peleamos? La consigna era salvar a un hijo del general, 200 el que iba al mando", dicen en el corrido. El periodista Luis Chaparro, refirió en su momento que el 200 al que se refieren en el tema de Peso Pluma es Kevin Alonso Gil, quien lleva por apodo "El 200".

¿Nexos entre los corridos de Peso Pluma?

De acuerdo a diversos medios de comunicación, los corridos de Peso Pluma podrían ser pistas para atar cabos de a poco y revelar parte del organigrama de Los Chapitos, al interior del Cártel de Sinaloa. En el tema "Siempre pendientes", se mencionó también a "El Piyi", al igual que el corrido "La People II", con los que pudieron apoyarse las autoridades, a identificar al hombre detrás del apodo de "El Piyi".

¿Será que en realidad sí ayuden a la localización de integrantes de Los Chapitos o sólo serán coincidencias en las capturas posteriores a ser lanzados los sencillos de Peso Pluma?

