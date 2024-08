Corrigen erratas graves en libros de texto… pero desoyen críticas de maestros

Aunque en la nueva versión de los libros de texto de primaria del nuevo modelo educativo fueron corregidos errores hallados en su primera edición, docentes consultados subrayan la permanencia de “problemas troncales”, de fondo, relativos a la estructuración de los contenidos.

En las versiones de los materiales para el ciclo escolar 2024-2025 ya no aparecen imprecisiones como la fecha de nacimiento incorrecta de Benito Juárez, la inclusión de estrofas prohibidas del Himno Nacional o la incorrecta representación del Sistema Solar.

No obstante, los cambios no alcanzaron otros puntos sobre los que especialistas lanzaron críticas hace un año, como fue la falta de matemáticas desde los primeros años de primaria o los largos textos, que resultan densos para los pequeños, sin un apoyo gráfico que suponga un descanso visual para ellos.

En opinión de Naomy, docente desde hace más de una década, y quien prefirió reservar su nombre, era previsible que estos puntos no cambiaran, porque la reforma educativa sigue adelante y los libros deben seguir atendiendo sus objetivos.

“Claro que tampoco pueden rehacer los libros desde cero, porque para ello necesitarían también rehacer la reforma. Los libros, como fueron presentados, forman parte de esa reforma lógicamente, así que el hecho de que temas como la falta de contenidos de matemáticas y otros –que a mi parecer hacen falta– no hayan sido atendidos en estas nuevas ediciones, no es sorpresa ni criticable; lo que sí lo es, es que los plantearon así desde el inicio”, comentó.

Lamentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no muestre un “carácter” flexible e insista a las y los maestros en seguir al pie de la letra el modelo, con todo y la “libertad” que prometió.

“Era obvio que no se cambiaran los libros en su totalidad, no pueden hacerlo, aunque se agradece que corrigieran los errores garrafales. Sin embargo, no es admisible que se nos insistiera en los Consejos Técnicos que siguiéramos adelante, a pesar de las observaciones que muchos hicimos.

Naomy, Docente de primaria

“Porque mis niños, por ejemplo, se fastidiaban de hacer lecturas tan largas o ejercicios tan complejos para los que necesitaban siempre la ayuda de sus papás o de nosotros, lo cual no abona al desarrollo de su independencia, aunque claramente sabemos que el presunto objetivo de este nuevo modelo es que aprendan a trabajar en comunidad, en equipo, y apoyarse del otro.

“Pero una cosa es requerir el apoyo de los demás para impulsar la labor comunitaria y otra es tener que pedir ayuda porque no pueden hacerlo solos, debido a que lo que a veces se les pide no está pensado para sus edades y capacidades desarrolladas”, expuso la docente.

A su parecer, los problemas que persisten no sólo son los amplios textos para primeros grados, sino también el “amontonamiento” de los contenidos y que se hayan mezclado materias, pues considera que para ello se requiere que las y los estudiantes tengan un desarrollo de “abstracción” que se logra más adelante y les sea posible comprender el cómo se relacionan disciplinas distintas entre sí, así como el significado de algunos conceptos o frases que se utilizan.

Como ejemplo de esto refirió el libro Nuestros Saberes, de primer grado de primaria, en la página 16, en donde se habla de la música, que al pie contiene conceptos como “función social”, “plasmada”, “vasto repertorio”, “homenajes”, y que dice recordar como una “página de dolor de cabeza”.

Si tengo que pagar para que mi hijo aprenda lo que debe aprender en la escuela pública, entonces ¿cuál es el chiste? Ya es mucho gasto como para que aparte se tenga que desembolsar para más clases

Madre de familia, Testimonio anónimo

Naomy narró que el intentar explicar el significado de estas palabras a sus alumnos le llevó toda una lección, lo cual refleja, dijo, la necesidad que muchos maestros llegan a tener por no recurrir siempre al libro, porque hay ocasiones en las que “complican más el trabajo, que de por sí ya es pesado”.

A un año de que arrancara la implementación del nuevo modelo de educación, para la docente no todo es “criticable”, pues en el recuento encuentra lo que definió como “bondades” en pro de la cultura mexicana, como el mayor reconocimiento que se da a las lenguas y dialectos que actualmente se encuentran en peligro de desaparecer, así como otra visión de cómo el conocimiento que se ofrece “no sólo es para memorizar y pasar un examen”.

EL CONTENIDO MATEMÁTICO. Ulises iniciará el tercer grado de primaria y, para compensar los “malos resultados” del ciclo anterior, su madre lo inscribió a cursos de regularización, para los que tuvo que abrir su bolsillo.

“Si tengo que pagar para que mi hijo aprenda lo que debe aprender en la escuela pública, entonces ¿cuál es el chiste? Creo que es un poco injusto… Ya vi los libros en la página, siguen muy bonitos, pero ojalá les hubieran metido más cosas de las que ya se vio que hacen falta.

“Ahora gastamos más con cada proyecto que piden hacer; ya es mucho gasto como para que aparte se tenga que desembolsar para más clases y que además, estos cursos se deban tomar (en vacaciones), cuando se supone que es un periodo de descanso”, dijo la madre del pequeño.

Registran alza de 29% en reportes de montadeudas

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que en lo que va del año registran un alza de 29 por ciento de reportes por montadeudas, respecto al mismo periodo del año pasado. Entre los que hay madres y padres víctimas de criminales que aprovechan su endeudamiento para el regreso a clases.

En entrevista con La Razón, el titular de la asociación civil explicó que, al momento tienen seis mil 345 registros por montadeudas, de los cuales cerca de 50 por ciento son de la Ciudad de México, cuando hace dos años era 85 por ciento, y el resto de otras entidades del país.

“Los montadeudas reformulan sus formas de acercarse a las personas, según lo que ellos perciben que son las necesidades coyunturales, en este caso, la necesidad de liquidez de un segmento de la población, que está cerca de la pobreza o es o pertenece a un segmento que no tiene la capacidad de ahorro.

“Hay algunos que tienen que ver con la oferta en estas vías, precisamente con la provisión de préstamos que las personas buscan para desahogar, pues el gasto en materia de útiles escolares”, comentó.

El pasado 16 de agosto, este diario informó que madres y padres de familia gastarían 35 por ciento más en útiles y uniformes escolares que el año pasado, pues el gasto promedio por estudiante es de nueve mil 689.18 pesos.

Según los datos 60.3 por ciento de las víctimas es mujer y de esta cifra, 76 por ciento tiene entre 18 y 45 años de edad.

Ayer, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció para hoy el operativo de regreso a clases, el cual involucra la participación de 13 mil 814 policías en toda la capital.