La Corte no es legisladora, ministros saben que propuesta es incorrecta: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, que perfila invalidar la elección de jueces y ministros, pero deja activa la parte de la reforma judicial para renovar a las y los ministros del máximo tribunal del país.

Aunque la mandataria se pronunció por aguardar hasta que la Corte tome una decisión sobre este proyecto, dijo que el alto tribunal no tiene facultades para echar abajo esta reforma y sus integrantes saben que es una propuesta incorrecta.

“Vamos a esperar a la votación de la corte, a ver cómo votan… porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que está diciendo, todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta, que está presentando este ministro, vamos a esperar a la votación”, dijo en conferencia.

También, insinuó que los ministros que estarían renunciando al cargo este martes es para poder conseguir sus haberes de retiro, es decir, lo consecuente a sus prestaciones laborales y que, adelantó, mañana precisará con cifras.

“¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón. Mañana lo presentamos, porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT