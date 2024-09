Cosecha de repudios

Tremendo repudio el que se llevó ayer el dirigente de los trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel en la sede del Consejo de la Judicatura. Y es que resulta que hasta huevos le arrojaron cuando pretendía hablar ante sus agremiados luego de que éstos presionaran y revirtieran la decisión de suspender el paro anunciada la víspera. Los abucheos y los proyectiles le llovieron entre gritos de “¡vendido, vendido!”, y de “¡fuera, fuera!”. Es sabido que desde el primer momento, Pimentel fue contra el paro e incluso llamó a rechazarlo. “Si no hay de por medio una suspensión de labores que proceda de la parte patronal, no la inicien, porque ello dificultaría la eventual defensa en caso de ser sancionados por la misma patronal”, fue su dicho cuando la reforma aún no se aprobaba y pretendía que los trabajadores no se movilizaran. Ayer quizá esperaba algo distinto, pero al final cosechó una bochornosa retribución. Uf.