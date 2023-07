COVID-19. Habrá nueva jornada de vacunación en octubre, informa Secretaría de Salud

En octubre se iniciará una nueva campaña de vacunación contra COVID-19 e influenza, según informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien, sin embargo, destacó que la inmunización sólo llegará para adultos mayores y población con enfermedades crónico degenerativas.

Durante su intervención en el ‘Pulso de la salud’ de la conferencia matutina de Palacio Nacional, el subsecretario dijo que esta campaña a iniciar en los primeros días de octubre es siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recientemente anunció que “los países deben seguir trabajando en reforzar la inmunización y no bajar la guardia”.

Y aunque se prevé que exista un segundo periodo de campaña, por los meses de noviembre y diciembre, por ahora la vacunación contra COVID-19 tendrá preferencia para aplicarse en “personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, con obesidad, diabetes y mujeres embarazadas”.

“Tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones para aprovechar la logística de la vacunación contra la influenza. En México se usa la vacuna contra la influenza desde el 2007 como un programa público, gratuito, totalmente dirigido a las poblaciones de riesgo como son las mismas. Entonces el esquema operativo va a ser conjunto, vacunas contra influencia y vacunas contra COVID”, dijo Gatell.

Recomendación de la OMS

El subsecretario indicó que todos los gobiernos, incluyendo el mexicano, reciben constantes notificaciones de la OMS, organismo que ha hecho una cuidadosa atención sobre cuáles son los grupos poblacionales más vulnerables y a quienes se les debe dar prioridad.

“Se vacunará a personas adultas mayores de 60 años, personas con enfermedad cardiaca y pulmonar crónicas, diabetes, obesidad extrema, inmunosupresión de distintas causas, cáncer, etcétera, mujeres embarazadas, siempre voy a enfatizar mujeres embarazadas también se recomienda vacunar”, refirió.

López Gatell, dijo que grupos de edad “temprana”, en particular niñas y niños o adolescentes no están recomendados para la vacunación. “Menores no, ya que son un segmento de la población de muy bajo riesgo de complicaciones, el grupo de edad entre 5 a 17 años entonces queda fuera la vacunación”, concluyó.

