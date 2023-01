"Descienden contagios de COVID-19 en la sexta ola", señala López-Gatell

México está saliendo de la sexta ola de COVID-19, pues la curva de contagios presenta un deceso sostenido desde hace 15 días, confirmó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Comentar con entusiasmo que ya ha empezado del descenso de la sexta ola de Covid, hace 15 días, en la curva epidémica de agregación semanal, en final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero empezó ya un proceso de descenso, en este momento ya en las 32 entidades federativas reduce el número diario de casos de COVID registrados”, explicó López Gatell.

Agregó que el número de pacientes se mantuvo en rangos relativamente muy bajos, lo que permitió controlar los contagios.

“Es muy importante destacar que a lo largo de toda esta sexta ola se mantuvieron en mínimas las ocupaciones hospitalarias de las camas destinadas a personas con enfermedades respiratorias tanto con cuidados críticos, como cuidados generales, llegamos a un punto máximo de ocho y cuatro por ciento respectivamente y ahora estamos en seis y dos por ciento con una tendencia a la baja, la predicción es que esta tendencia continuará durante varias semanas y eventualmente terminará este ciclo de transmisión epidémica”, confió el subsecretario de Salud.

En el caso de las defunciones, López Gatell señaló que también fueron muy pocas en relación con las registradas durante la temporada de mayor contagio.

“Las defunciones llegaron a un punto máximo de 36 en la semana 52, 36 defunciones promedio diarias y en este momento también en esta tendencia a la baja”, indicó.

López Gatell señaló que todavía no se puede hablar del fin de la pandemia, pero la tendencia es que esta enfermedad se convierta en un padecimiento propio de la temporada de frío como ocurre con la gripa, la influenza y ahora el COVID

“Desde luego es importante destacar que, como lo dijimos siempre, mientras exista transmisión del virus SARS-COV2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que nuestro país pudiera regresar y no hay una manera de predecir cuándo podría esto ocurrir, aunque ya la tendencia a que COVID-19 se convierta en una enfermedad más propia de la temporada de frío como lo son la mayoría de los virus respiratorios y ya no ocurran periodos de transmisión entre las temporadas de calor, pero insistimos esto no hay manera de predecirlo todavía observaremos durante 2023 si ocurre algún periodo de transmisión durante el periodo de la temporada de calor”, explicó López Gatell.

El funcionario hizo un llamado a continuar la vacunación para completar el esquema y a quienes ya lo tienen que acudan a recibir un refuerzo.

