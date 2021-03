COVID-19 en México: se rebasan las 200 mil muertes por el coronavirus

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud (SSa) de este jueves 25 de marzo, en las últimas 24 horas se registraron en México 584 muertes por el contagio de COVID-19.

Así, ascienden a 200 mil 211 los fallecimientos confirmados por COVID-19 en el país, informó en la conferencia vespertina de Salud José Luis Alomía, director de Epidemiología de la SSa.

El 18 de marzo de 2020 se registró el primer deceso de COVID-19 en México; la persona inició con síntomas el 9 de marzo, según informó en su momento la SSa.

. Foto: Especial

Este día se agregaron al registro 5 mil 787 contagios por COVID-19, para un acumulado de 2 millones 214 mil 542 casos confirmados, indican las cifras del Tablero analítico de seguimiento de casos documentados de SARS-CoV-2 en México, de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública.

Al 25 de marzo de 2021 hay 1,752,125 personas recuperadas de #COVID19 y 200,211 defunciones confirmadas. 1/2 pic.twitter.com/FBrrAQJf2f — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 26, 2021

México llega a las 200 mil muertes por COVID-19; incertidumbre en total de fallecidos

La pandemia alcanzó a México hace más de un año y desde entonces, cada día han fallecido alrededor de 511 personas por Covid-19, hasta llegar a las 200 mil que perdieron la vida por la enfermedad.

El 25 de marzo México llegó a las 200 mil 211 muertes por Covid-19, lo que lo convierte en el tercer país con mayor número de defunciones confirmadas a nivel mundial, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Las naciones que encabezan la lista a nivel mundial son Estados Unidos con 546 mil 300 defunciones y Brasil con 303 mil 462. Mientras que abajo de México están la India con 160 mil 692 y Reino Unido con 126 mil 684.

Las vidas perdidas en cifras oficiales durante la epidemia equivalen a toda los casi 203 mil 556 habitantes del municipio de Silao en el estado de Guanajuato.

En 2020, 336 mil 610 muertes en exceso en comparación con los cinco años anteriores

Las estimaciones realizadas por el equipo interinstitucional del Gobierno federal apuntaron que hasta el 2 de enero de 2021 se observaron 336 mil 610 muertes en exceso en comparación con los cinco años anteriores, cuando en las cifras oficiales sólo se había podido confirmar 126 mil 851 defunciones.

El 30 de noviembre, el director de Cenaprece, Ruy López Ridaura declaró que al menos 72 por ciento del exceso de mortalidad podía atribuirse a Covid-19, con base en la causa de muerte de las actas de defunción.

No obstante, el reporte no se ha actualizado desde el 2 de enero, por lo que no se conoce el número de fallecimientos que ocurrieron después de Navidad y Año Nuevo, una de las semanas más críticas de la epidemia.

Cifra de muertes por COVID-19 podría llegar a 500 mil defunciones: experta

Al respecto, Roselyn Lemus-Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford dijo que de acuerdo con la metodología empleada para calcular el exceso de mortalidad, la cifra podría llegar a 500 mil defunciones, la mayoría atribuibles a Covid-19.

“Como muchas personas no se hicieron pruebas no se les detectó la enfermedad, se agravaron y fallecieron”, explicó a La Razón.

La especialista apuntó que también hubo fallas en los registros, ya que al inicio de la pandemia la causa de muerte de miles de personas fueron registradas como neumonías, cuando en realidad eran casos de Covid-19.

Por su parte, Malaquias López Cervantes, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus manifestó que el número de muertes se controlaría con modificaciones para “evitar contagios, tener medidas prudentes de protección y aumentar la vacunación”.

Según datos de la Dirección General de Epidemiología, hay 20 mil 625 defunciones que no se incluyeron en el conteo oficial porque quedaron como casos sospechosos, ya que la prueba de laboratorio fue inválida o ni siquiera tuvieron acceso a una, pese a presentar la síntomas de la enfermedad.

Un 90.4 por ciento de estas personas fueron hospitalizadas, de acuerdo con una revisión de la base de datos realizada por La Razón. Esto son 18 mil 655 pacientes que tuvieron una enfermedad respiratoria grave, de las cuales 4 mil 871 fueron intubadas.

El mes más crítico de la pandemia fue en mayo, cuando 4 mil 577 fallecieron sin tener la posibilidad de un resultado positivo o negativo a la enfermedad.

En cuanto a los siguientes meses, Lemus-Martin advirtió que se espera un repunte de la epidemia debido al relajamiento de las medidas sanitarias, aunado a las vacaciones de Semana Santa.

Por su parte, López Cervantes dijo se estiman entre 10 mil a 20 mil muertes para junio si hay una nueva ola.

El número de personas que perdieron la vida por el virus superó tres veces el “escenario catastrófico” de 600 mil decesos planteado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez el 4 de junio.