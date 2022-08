COVID-19 en un punto de receso: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que van seis semanas consecutivas de reducción en el número de casos que ocurren cada día por COVID-19 en el país, estamos hacia un punto de receso y a partir de octubre se podría registrar un repunte de casos.

“Como lo hemos advertido, mientras la epidemia siga activa en el mundo, es probable que pudiera retornar, una tendencia que se está configurando en el mundo donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío como es el caso nuestro dónde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío".

“Esto quiere decir que no descartamos que en octubre, noviembre y diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío”, manifestó el funcionario en Palacio Nacional.

En el Pulso de la Salud, el subsecretario dijo que es la predicción que se tiene para el COVID-19 que pudiese establecerse como una enfermedad endémica, con las fluctuaciones aumentos y disminuciones características de las enfermedades respiratorias, aumentan con el frío y reducen en la temporada de calor.

Destacó que en la ocupación hospitalaria se observa 6 por ciento en camas generales dedicadas a COVID y 2 por ciento en las unidades de atención intensiva y lo mismo en la mortalidad una tendencia de reducción en las últimas cuatro semanas.

El funcionario expresó que generalmente la mortalidad empieza a reducirse 15 a 21 días después que disminuyen los casos.

“En la vacunación seguimos avanzando de niñas, niños de cinco a 11 años y tenemos cobertura de 42 por ciento (…) Con un total nacional de 81 por ciento, seguimos recomendando no deje de vacunarse, si usted no lo ha hecho y no lo hizo en ningún momento, todavía es bienvenido”, puntualizó.

FBPT