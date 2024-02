Crean grupo de trabajo para vigilar elecciones

Ante la violencia que ha trastocado la contienda electoral de este año, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó la creación de una comisión que se encargará de vigilar los comicios.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, hizo hincapié en que esta comisión, que se erigió como grupo de trabajo, se compondrá por legisladores de los diversos grupos parlamentarios tendrá también la función de visibilizar los atentados que se cometan en contra de candidatas y candidatos a algún cargo.

“Ser candidato o candidata ya es un deporte de alto riesgo en este país, ya muchos hombres y mujeres se están rifando la vida. El tema de la inseguridad y de la violencia no es solamente un tema que atañe a los candidatos, somos 130 millones de almas los que vivimos en este país que queremos seguridad”, señaló.

Para ahondar en el tema, la Jucopo también acordó invitar el próximo 20 de febrero a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a una reunión en la que junto a los legisladores se aborden soluciones.

“Viene a que nosotros la escuchemos a ella y, en verdad, le ofrezcamos nuestro apoyo en aquello que podemos ofrecerle. Es solamente de una persona vil el querer politizar el tema de la inseguridad; la inseguridad, más allá de elecciones o de colores, afecta a todas y a todos y no lo vamos a politizar, por supuesto que lo vamos a denunciar, nada más que no vayan a pensar que denunciar es no querer cooperar”, declaró en conferencia.

Insistió en que el tema de la violencia electoral no es aislado y subrayó que el Congreso hará público cuando el crimen organizado amenaza a candidatos. Además de esto, puntualizó que desde el bloque de oposición también se señalará cuando se identifique la intervención de los gobiernos, sin importar el partido al que pertenezcan.