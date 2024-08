AMLO critica "menguada" protesta de Marea Rosa en el INE por sobrerrepresentación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descalificó la manifestación de la denominada Marea Rosa afuera del INE en contra de la sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM, la cual estuvo menguada y con poca presencia, la cual no tenía claro por qué se manifestaba y siguen mintiéndole a la gente.

"Ayer hubo una manifestación ya con poca presencia pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo", sostuvo AMLO.

En la conferencia matutina, AMLO cuestionó que primero los opositores del bloque conservador decían que "la ley es la ley y ahora hay que interpretar la ley, ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación la Constitución y la ley secundaria, quién va a interpretarla, quién tiene facultad para hacer eso".

AMLO pidió al vocero Jesús Ramírez Cuevas poner en la pantalla las 13 peticiones de la Marea Rosa dadas a conocer el domingo, con el fin de que abogados, constitucionalistas y expertos ayuden a interpretarlas porque no es fácil entender a los conservadores.

“En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía se aplicaba la ley, al pie de la letra, ahora como no les conviene quieren que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo”, señaló AMLO.

Organizaciones opositoras y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, denunciaron el domingo ante el INE una “fraudulenta sobrerrepresentación”, en la que Morena y aliados tendrían más escaños en el Congreso de los que ganó en la elección, lo cual les permitiría reformar la Constitución sin obstáculos.

AMLO pidió a Gálvez Ruiz presentar las pruebas de que Morena "se está robando" 10 millones de votos.

"Al mismo tiempo no se habla porque dicen nos están robando 10 millones de votos, ¿dónde están las pruebas?, eso dijeron y los dirigentes, los camajanes engañan a muchos, que por ejemplo esto que estamos haciendo es fraude, ¿cuándo? Nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay un auténtica democracia, no como antes, que falsificaban las actas, rellenaban las urnas, votaban los muertos, y desviando también la atención porque ahí llega Claudio X. González pero no informa", afirmó AMLO.

AMLO denunció que los conservadores engañaron a los empresarios a quienes pidieron dinero para apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez, diciéndoles que Morena y aliados no alcanzarían la mayoría calificada.

"Cuuando hay 300 distritos federales y la coalición del movimiento de transformación triunfó en el 85 por ciento, de 300 fueron 256, y perdieron 44, 15 por ciento, y no, ahora quieren que se viole la Constitución, mejor que Claudio X. les devuelva el dinero, los estafó".

