Critica PRD falta de avance en el caso Ayotzinapa

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano criticó la actuación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas en el caso Ayotzinapa, pues aseguró se comprometió a esclarecer el caso y a ocho años de los sucesos, no ha podido generar resultados, ni desmantelar la verdad histórica de la administración anterior.

“No se esclarece en nada con el informe de Encinas, sino que genera más dudas y confusión, además de enojo en los familiares, pues es una falta de respeto a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, puntualizó.

El perredista aseveró que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso, solo ha creado mayor confusión y poca certeza. Además, reprochó la filtración por parte de la Fiscalía General de la República del mismo informe, pero sin testar.

“Lo que exigen los padres y madres de los normalistas es justo, que los funcionarios dejen su cargo si no cuentan con la capacidad de impartir la justicia en el país, no solo en el caso de los 43 normalistas, también en todos los casos de violencia que aún no se esclarecen en el país”, enfatizó.

Zambrano Grijalva expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares de los normalistas desaparecidos y exigió celeridad en la investigación.

Por separado, Alejandro Encinas señaló a través de sus redes que desde 2014 se escuchó la consigna “Fue el Estado” en las calles. “El informe de la Comisión confirma la articulación de autoridades de todos los órdenes y poderes para desaparecer a 43 personas y obstaculizar la justicia. Es, sin duda, un crimen de Estado”, reiteró.

lem.