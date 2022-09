A Encinas se le caerá el teatro, afirman abogados

Alejandro Robledo, abogado de un General y de otros tres militares implicados en la desaparición de al menos seis de los 43 normalistas, dijo que las recientes revelaciones en torno a los acontecimientos de Ayotzinapa perjudican más al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, porque deberá probar sus dichos y acusaciones.

“Yo creo que perjudica más al subsecretario Encinas porque se le va a caer el teatro; entonces le perjudica a él, porque es más fácil armar estos informes inconstitucionales. Mejor nos vemos en el proceso penal”, señaló Robledo.

Acerca de las filtraciones informativas de los mensajes que intercambiaron grupos criminales, en los que se establece que supuestamente habrían acordado con los policías y miembros del Ejército la muerte y desaparición de los normalistas, Robledo Carretero calificó de falsas esas versiones y retó a las autoridades judiciales a que entreguen los teléfonos de donde supuestamente salieron esos textos, para someterlos a pruebas periciales.

“No, la verdad no tenía conocimiento de ellos, pero los mensajes son falsos, son fabricados. Primero que nos demuestren, que traigan los teléfonos y que nos los pasen para someterlos a (pruebas) periciales, porque es muy fácil armar un asunto entre ellos”, señaló el litigante.

Al referirse a la suspensión de 21 órdenes de aprehensión, de las 83 que había solicitado en un principio la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado defensor del general José Rodríguez Pérez señaló: “Yo no las he checado, no me consta, pero aparentemente es cierto, pues entonces, ¿cómo está estructurada la acusación? Porque esto no es de poner y de quitar, habla de la desorganización que tiene el subsecretario Encinas con la Fiscalía Especial en relación con el caso, que no tienen idea de lo que está haciendo”, por lo que señaló que era previsible que se cayeran las órdenes de arresto.

Ante los rumores de un posible cambio en la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, Robledo Carretero dijo que es un asunto que lo tiene sin cuidado: “Me da lo mismo quién sea el fiscal especial”.

NADA CONTRA ABARCA

Consultado sobre los mensajes filtrados, Alejandro Rojas, abogado de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala también detenido por delincuencia organizada, destacó que ninguna de las presuntas conversaciones reveladas involucra a su cliente y sólo refiere a una persona identificada como “Yasa”.

“Son puras conjeturas e interpretaciones, porque en las conversaciones no dan número ni dan nombre; sólo dice ‘Yasa’ se comunicó y se hiló o pensaron que se trataba de José Luis Abarca, pero no tiene nada que ver con eso”, expuso.

Señaló que la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión que solicitó la FGR resultan sorprendentes, porque en sus 30 años de ejercicio profesional nunca había visto un caso semejante en que la propia Fiscalía fuera la que solicitara que se eliminaran las órdenes de aprehensión, que supuestamente había solicitado.

Enfatizó, sin embargo, que no lo hizo la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa, sino que fueron sus superiores jerárquicos quienes procedieron en este tema.

“La FGR nunca había retirado órdenes de aprehensión y esto puede implicar… No sabemos si es que hayan negociado criterios de oportunidad o alguna otra cosa, todos estos que tienen órdenes de aprehensión, porque pues ahí está la solicitud al juez. En 30 años de ejercicio profesional, créame que nunca había visto una cancelación de una orden de aprehensión en esos términos. No sé qué haya detrás de esa cancelación de órdenes de aprehensión”, señaló el abogado de Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Insistió en que la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa no tiene sustento constitucional y las actuaciones que han realizado resultan ilegales.

“Esa comisión de la verdad, la que está en Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, no tiene fundamento constitucional para andar haciendo investigaciones. De acuerdo con el artículo 21, el único facultado para hacer investigaciones son el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República; entonces, si hay alguna diligencia, algún acto de investigación, pues lo hacen completamente ilegal”, dijo Rojas Arellano.