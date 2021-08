Cruje la alianza de Morena y PT por desafuero a Toledo

Tras el aval de Morena para promover el desafuero del diputado Mauricio Toledo, crujió su alianza legislativa con el Partido del Trabajo (PT), lo que complica o incluso, pone en riesgo la aprobación de las reformas que promoverá la 4T a partir de septiembre próximo.

Además, horas antes de que la Cámara de Diputados se convierta en jurado de procedencia, había una fuerte discusión entre legisladoras con el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, porque exigen que Guadalupe Lezama y Raúl Reyes, padres del menor presuntamente víctima de violación por parte del legislador, Saúl Huerta, tomen la palabra para exigir justicia, lo que en caso de concretarse, puede afectar el debido proceso y posponer nuevamente el desafuero del exmorenista.

De acuerdo a legisladores guindas consultados por La Razón, este miércoles se perfila que en el periodo extraordinario de sesiones se discutan y en su caso, los grupos parlamentarios voten por quitar el fuero a Toledo, postura que irritó a los petistas, quienes en días pasados amagaron con no apoyar los dictámenes promovidos por Morena.

te puede interesar Donde alistan vuelta a aulas se disparan casos

Diputados de ese partido confiaron que desde la semana pasada, tanto su presidente nacional, Mario Delgado, como su coordinador, Ignacio Mier Velazco rechazaron los condicionamientos de los petistas, tras subrayar que no van a ser rehenes de nadie a cambio del apoyo parlamentario, y quienes quieran sumarse a apoyar a funcionarios corruptos, que ellos mismos se pongan en evidencia, aseguraron.

Estas afirmaciones se dieron luego que legisladores del PT intentaron sin éxito obstruir por tercera vez que el dictamen fuera turnado a la agenda del extraordinario, por lo que se espera que la mayoría guinda vote por dejarlo sin fuero.

Gráfico

En el resto de las bancadas, hay posiciones divididas en torno a Toledo, ya que mientras en el Partido Acción Nacional (PAN) se prevé que voten en su mayoría en abstención, lo mismo que Movimiento Ciudadano; en el PRI están también por la abstención e incluso ir en contra, principalmente porque consideran que hubo un desaseo en la conformación del dictamen en la Sección Instructora que preside, Pablo Gómez.

Otros indecisos son los del Partido de la Revolución Democrática, lo mismo que el PVEM, aunque Mier mantenía conversaciones con esa bancada para que se sumen con Morena, al igual que los legisladores del Partido Encuentro Social y sumar una votación de 50 más uno de los diputados presentes, para concretar el desafuero del neopetista, Toledo.

Este martes, el petista Gerardo Fernández Noroña informó en su cuenta de twitter que estará hoy en San Lázaro, luego de que ha superado el contagio por covid: “¡Negativo! Libre de coví.(sic) Agárrense, mañana iré a la sesión del periodo extraordinario”, aseguró, por lo que se espera que busque cambiar el sentido del voto de legisladores de la 4T.

El grupo parlamentario del PT se ha mantenido firme en rechazar el desafuero contra Toledo Gutiérrez, argumentando fallas en el debido proceso.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio confirmó a este diario en que la bancada guinda votará a favor de quitarle el fuero al legislador del PT, ya que de no hacerlo “sería un mensaje contrario a nuestro compromiso de combatir la corrupción y la impunidad”.

“El desafuero sólo coloca al diputado Toledo frente a la justicia, no prejuzga sobre los actos que se le imputan. Eso le toca hacerlo al sistema de justicia”, manifestó.

El diputado obtuvo su reelección para la LXV legislatura bajo la coalición Juntos Haremos Historia conformada por Morena-PT-PVEM en el distrito 5 de Puebla, pese a la negativa de algunas figuras morenistas como la secretaria general, Citlali Hernández.

La Sección Instructora publicó este martes en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de desafuero contra el legislador, en el que apunta que con base en las pruebas presentadas por la defensa de Mauricio Toledo, hay “imposibilidad de comprobar la legítima procedencia del notable incremento de haber patrimonial”.

En cuanto al proceso del diputado exmorenista, Saúl Huerta, entre los grupos parlamentarios hay consenso para desaforarlo por unanimidad, ya que incluso, su defensa no presentó pruebas a su favor, como está asentado en ese documento, sin embargo, diputadas como Villavicencio, Imelda Pérez, Carmen Medel insistían en que los padres del menor sean considerados para exigir su desafuero, confiaron morenistas a este diario.

El argumento del coordinador Mier, a quien este diario buscó para confirmar la versión sin tener éxito, es que si los familiares del menor, quienes llegarán a la Cámara de Diputados desde las 11:00 horas, logran hacer uso de la palabra, el proceso en San Lázaro puede anularse, ya que los abogados de la fiscalía capitalina son los únicos que pueden hablar en contra de Huerta, lo que puede derivar en una nueva etapa de indefinición, de acuerdo a la versión confirmada con legisladores guindas.

Diputado se dice víctima de una “vendetta política”

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo insistió en que es inocente de los cargos por enriquecimiento ilícito y aseguró que hay una persecución política en su contra por parte del Gobierno de la Ciudad de México y un grupo de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados.

Mediante una carta, Toledo Gutiérrez aseguró que no teme enfrentar la justicia, sin embargo, acusó que su proceso “ha estado plagado de irregularidades, falsedades y violaciones al Estado de Derecho, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”.

“No temo enfrentar la justicia, al contrario, es mi convicción. Que ésta se aplique. Lamentablemente en el caso que me ocupa no hay espacio para ello; pues se trata de una vendetta política malamente disfrazada de justicia”, apuntó Toledo Gutiérrez.

“En principio, manifiesto a ustedes que soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quien me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, expresó.

En tanto, acusó que un grupo de la fuerza política mayoritaria, Morena, ha contribuido a estas irregularidades. Sin embargo, reconoció que “hay valiosos compañeros con reconocida trayectoria” que luchan por las libertades en el país.

El legislador responsabilizó a las autoridades de la Ciudad de México por la integridad de su familia, y cualquier intento por imputarlos por algún delito.