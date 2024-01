Estas son las cinco carreras con mayor demanda en México este 2024

Aunque mucha gente te diga que el tener una carrera terminada no te garantiza ni el éxito profesional ni mucho menos el económico, es importante que no abandones tus estudios y que tomes ese impulso de dedicarte a lo que más te gusta, dejándote un ingreso, que es lo ideal. No abandones el sueño.

En nuestro país, hay una cantidad importante de licenciaturas, de carreras que puedes estudiar y que, eso sí, tienen mucha demanda. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana, ofrecen estas carreras de las que las cinco que te presentamos a continuación, son las más demandadas este 2024.

¿Cuáles son las cinco carreras más demandadas en México este 2024?

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, las cinco carreras con alta demanda en México son las siguientes:

Medicina General. Tiene un 20.2 por ciento de aceptación en universidades públicas y aún con esa estadística, encabeza la lista como una de las más demandadas con el pasar de los años. ​Estomatología y Odontología General. Esta carrera tiene un 36.3 por ciento de aceptación en universidades públicas, de las que tienen un gran campo laboral y hay mayor oportunidad de obtener un buen ingreso. ​Veterinaria. Presente en varias de las universidades del país, esta carrera cuenta con un 37.7 de aceptación en universidades públicas, sin embargo, muchos mexicanos y mexicanas, desde pequeños, desean dedicarse a esta profesión. ​Diseño y Comunicación Gráfica y Editorial. Con un 41.5 por ciento de aceptación en universidades públicas, estas carreras son de las más atractivas para las generaciones mucho más jóvenes. ​Diseño Industrial, de Moda e Interiores. Esta opción tiene el 41.7 por ciento de aceptación en universidades públicas y, sin duda, siguen siendo de las favoritas de los estudiantes más jóvenes.

Pronto el examen de ingreso a la UNAM. Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.