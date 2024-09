Comparecencia de 'El Mayo' Zambada será este 13 de septiembre en Nueva York

El próximo viernes 13 de septiembre se llevará a cabo la comparecencia de Ismael "El Mayo" Zambada en la Corte del Distrito Este, en Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses solicitaron que siguiera detenido. debido a que no hay garantía de seguridad, ni de que se presente a su audiencia.

La audiencia programa para el viernes 13 de septiembre será la primera en la nueva jurisdicción, tras su traslado desde El Paso, en el estado de Texas.

Comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Nueva York, será el juez magistrado James R. quien la llevará. Según medios locales, después el caso lo verá el juez Brian Cogan, quien sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua.

Cabe señalar que Ismael "El Mayo" Zambada primero fue presentado ante la Corte federal del Distrito Oeste en el estado de Texas, esto después de que fue arrestado el pasado 25 de julio.

Ismael "El Mayo Zambada", cofundador del Cártel de Sinaloa se había declarado inocente. Foto: AP

Previamente se negó a ser trasladado a Nueva York, pero fue el pasado 5 de septiembre cuando accedió. La Fiscalía señaló: "El acusado, sin embargo, notificó al gobierno que ya no se opone a ser transferido y no se opone a ser transferido a la CDENY por orden judicial".

Ismael Zambada, quien tiene 76 años de edad, fue detenido en conjunto con Joaquín Guzmán López, el hijo de "El Chapo” Guzmán", en El Paso, en Texas.

En la Corte federal de El Paso se declaró inocente de los cargos por narcotráfico. También, precisó que fue secuestrado en México.

Su abogado argumentó que no debería ocurrir el traslado, debido a que la Fiscalía de los Estados Unidos no ha señalado por qué debería ser así, por lo que enfatizó que la petición debió ocurrir días después de ser detenido en Texas y no varias semanas posteriores.

