Cuarto Informe: “En nuestro Gobierno no hay personas como García Luna”, dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su Gobierno no hay personas como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien está preso en Estados Unidos.

También afirmó que la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de masacres.

“Que nadie se confunda, o se haga el que no sabe, en nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora ni tampoco ejecutora de masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, destacó.

Además, recordó que ya envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional “con el único afán de que se consolide y mantenga su disciplina y profesionalismo, pero sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”.

Señaló que el propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar con la vigilancia de la Sedena la que debe ser la principal institución de seguridad del país.

JVR