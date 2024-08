Cuestiona Zaldívar

Y fue el diputado panista Jorge Triana el que cuestionó al exministro Arturo Zaldívar, quien en el próximo Gobierno tendrá el cargo de coordinador de Política y Gobierno. Y es que resulta que durante la dictaminación de la iniciativa de reforma para que nadie gane más que el Presidente, el legislador acusó que “el exministro Zaldívar gana en este momento 192 mil pesos mensuales por hacer absolutamente nada”. Y agregó: “Por eso hay que agarrar parejo, no nada más a los que nos gustan y a los que no”. Nos dicen que el tema de la pensión de Zaldívar mientras no se componga estará en los debates por venir, que no son pocos. Seguramente el exministro replicará y tendrá elementos para responder como buen abogado que es. Pendientes.