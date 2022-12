¡Cuida el medio ambiente!: 12 propósitos para lograr una vida sustentable en 2023

Con el año nuevo viene la tradición de los 12 deseos, por ello puedes incluir una lista de 12 propósitos para lograr una vida sustentable en 2023 y aportar un cambio para ayudar al medio ambiente .

La organización Vida Circular recomienda lo siguiente:

1. Recicla tus residuos:

Separar en casa los residuos en orgánicos, inorgánicos, no reciclables y reciclables —PET, botellas de vidrio, latas, cartón, papel, etc.— para que se puedan reciclar y reutilizar.

2. Cuida el agua:

Reducir tu consumo de agua en actividades cotidianas como bañarte, lavar ropa o trastes, lavar tu auto, etc. contribuye mucho a cuidar el medio ambiente. En 2022, México atravesó por escasez de agua en varios estados, por lo que es de suma importancia ser conscientes sobre nuestro consumo de dicho recurso .

3. Participa en campañas sustentables:

Recolectar basura de los parques o playas o formar parte de clubes de información ambiental son acciones en comunidad que generan un cambio.

4. Ahorra energía:

Aprovecha la luz del sol, apaga las luces cuando no las utilices, desconecta los electrodomésticos que no estés utilizando y no cargues tus dispositivos por más tiempo del que debes.

5. Consume de manera responsable:

Compra únicamente las cosas que necesites. Puedes investigar sobre las marcas que cuidan el planeta con el reciclaje, la disminución de emisiones de carbono y en su uso de recursos naturales.

6. Realiza una composta:

Con los residuos orgánicos que generas día a día puedes hacer una composta para utilizarla como abono orgánico en tus plantas.

7. Adopta plantas:

Tener y cuidar plantas en casa tiene muchos beneficios, como la absorción de la humedad en el ambiente; también, mantienen el equilibrio de gases atmosféricos, producen oxígeno y generan ambientes amigables. Algunas plantas tienen propiedades medicinales y otras pueden utilizarse para cocinar.

8. Utiliza el transporte público:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 60 por ciento de los más de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México se transportan en automóvil. Optar por opciones más amigables con el medio ambiente como la bicicleta, compartir el auto con amigos, compañeros de trabajo y familiares o utilizar el transporte público ayuda a la disminución de gases.

te puede interesar Ofrecen taller para construir tu propio huerto en casa en CDMX; así puedes inscribirte

9. Sustituye los focos comunes por focos LEDs:

Los focos LED ahorran energía y tienen mayor tiempo de vida útil .

10. Construye un huerto urbano:

En cualquier espacio puedes tener un huerto urbano, ya sea pequeño o grande; éste puede ayudarte a pasar un rato agradable y a tener ingredientes frescos para tus recetas.

11. Compra únicamente lo que te vas a comer:

Comprar de manera responsable ayuda a que no se desperdicien alimentos. Es recomendable comprar en comercios locales para obtener productos frescos, ayudar a la economía de pequeñas empresas y reducir la contaminación al momento de transportarse.

12. Aprende sobre sostenibilidad:

Para saber qué otras medidas puedes adaptar a tu vida cotidiana, puedes investigar sobre economía circular, reciclaje, la huella ecológica, y las 4R’s —reducir, reutilizar, reemplazar y reciclar—.

AM