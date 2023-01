¡Cuida a tu “michi”!: Cómo y cuándo asear a tu gato

Ayudar a tu gato a mantener una buena higiene no sólo representa un beneficio para su bienestar y su salud, sino que también puede generar un mejor vínculo entre ustedes.

Dentro de estos cuidados se encuentra el cepillar su pelaje, cortar sus uñas, limpiarle la cara, cepillar sus dientes y bañarlo.

Cómo cepillar su pelito

Cepillar el pelaje de tu “michi” ayuda a tener mejor control de los parásitos que se puedan encontrar en éste y a prevenir que se formen nudos.

Si tu gato tiene pelo corto debes realizar un cepillado de manera semanal, mientras que si es un gato de perlo largo debes hacerlo una vez al día.

Debes peinar a tu gato de manera suave y en dirección contraria al crecimiento de su pelo. Es recomendable darle un premio a tu “michi” después de cada cepillado para que termine de la mejor manera.

Cuando se acercan la primavera y el verano llega la muda de pelo, por lo que se requiere ser más constante con el cepillado. Para esto, puedes utilizar un guante de goma para darle masaje y posteriormente darle un cepillado.

Cómo cortar sus uñas

Cortar las uñas de tu gato evitará que te cause daño al momento de jugar. Esta acción no produce dolor físico, pero puede llegar a estresarlo. Para que se acostumbre, es recomendable comenzar a hacerlo desde una edad temprana.

Antes de comenzar a cortar sus uñas debes consultar con su veterinario cómo debes realizarlo sin lastimar sus garritas.

Elige un espacio cómodo para no estresarlo y donde puedas sentarte para sostener su cuerpo entre los muslos. Tómate el tiempo necesario.

Cómo limpiar su cara

Limpiar sus ojos, su nariz y orejas es importante para tener un control sobre las secreciones y fluidos que pueden encontrarse en estos orificios. Si encuentras una anomalía deberás asistir con su médico veterinario.

Para eliminar secreciones debes utilizar una compresa húmeda.

Cómo cepillar sus dientes

Para prevenir la caída de sus dientes y mantener su higiene bucal debes cepillar sus dientes con un cepillo y pasta especiales para gato. Hacer esto evitará la acumulación de sarro.

Si observas alguna anomalía, debes asistir con su médico veterinario para que te diga cuál es la mejor manera de limpiar sus dientes

Cómo bañarlo

El baño es importante dentro de la rutina de aseo de tu gato, aun cuando el agua no le guste. Es recomendable comenzar con este hábito a una edad temprana para que se acostumbre. Realiza estos baños únicamente cuando su pelaje se encuentre muy sucio o si le cae alguna sustancia que pueda ser peligrosa.

Comienza de a poco: mójalo con una esponja o con una bandeja de manera gradual para que comience a acostumbrarse al agua. Realiza el lavado de su pelaje con movimientos suaves, utiliza un shampoo o jabón especial y agua tibia.

Al terminar, envuelve con una toalla seca y limpia a tu gato. Para secar su pelaje totalmente, puedes utilizar una secadora de pelo, pero debes asegurarte de que el aire no esté frío y no le dé de manera directa para no quemar su piel.

