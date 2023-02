"Cumpliste tu misión": Proteo, perrito rescatista de la Sedena, murió en Turquía

Tras haber cumplido su misión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio el último adiós a Proteo, uno de los perros rescatistas que apoyó labores de localización y rescate de víctimas atrapadas entre escombros de edificios colapsados por el sismo magnitud 7.8 en Turquía.

Con pesar, agradecieron la "heroica labor" del binomio canino en la zona de desastre, al tiempo que a través de una esquela lo reconocieron como un integrante más de las Fuerzas Armadas.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can: Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía”

La noticia del deceso canino fue comunicada por la Sedena a través de su cuenta oficial de Twitter durante la madrugada de este domingo; sin embargo, se desconoce la causa de muerte.

Con el rostro adusto y la voz entrecortada, el soldado Villeda, compañero de Proteo y uno de los elementos de las Fuerzas Armadas que integra la misión de rescate en Turquía, dedicó un sentido mensaje de despedida al perrito, a quien aseguró que "algún día nos volveremos a ver”.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide”