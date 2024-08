Cunden descargas de Apps fake de préstamos

Millones de descargas acumulan falsas aplicaciones que prometen préstamos a las personas que requieren un financiamiento, incluso a nombre del Gobierno de la República.

Durante los últimos meses de este año, han aparecido decenas de anuncios fraudulentos en redes sociales de aplicaciones digitales que ofrecen sacar de apuros económicos a usuarios y prometen ser seguros.

Para ello, algunas se hacen pasar por el Banco del Bienestar. Se trata de herramientas que recopilan no sólo el nombre, sino la ubicación aproximada, contactos, interacciones en otras apps, fotos y correo electrónico, entre otras.

Una de éstas es Préstamo seguro-Rápido Seguro, que ya tiene más de un millón de descargas y que en redes sociales se promociona con logos del Banco del Bienestar, que ofrece préstamos de hasta 50 mil pesos y sin checar buró de crédito.

Gráfico

Aunque en la tienda de aplicaciones suma más de 103 mil calificaciones de cinco estrellas, la caja de comentarios ha sido abastecida de quejas en las que denuncian irregularidades e imprecisiones al momento de pedir el préstamo.

“Te piden tu calificación desde que haces el trámite y si tu préstamo fue aprobado no te ponen cuánto vas a pagar, te llaman antes de tiempo y si pagas la extensión te siguen llamando y mandan mensajes a tus contactos con imágenes que no son ciertas, utilizan tu credencial para poner cosas muy feas. Te llaman de varios números al igual que los mensajes y siempre te hablan con groserías. Piensen antes de utilizar esta aplicación”, comentó una afectada apenas el 13 de agosto de este año.

Otra de ellas, Sandra, fue víctima de este tipo de aplicaciones hace medio año, cuando su negocio estaba a punto de quebrar y necesitaba reabastecerlo porque era su única fuente de ingresos.

“Yo vi el anuncio en Facebook. Me prestaban 30 mil pesos y sin importar que estaba en buró de crédito… Descargué la aplicación y sólo le di en aceptar a todo lo que me apareció, porque no creí que desde el celular me pudieran causar tanto daño. Cuando metí mis datos bancarios, me mandaron una imagen por WhatsApp para decirme que, según, ya se había hecho el depósito de mi préstamo y cuando revisé mi cuenta no tenía nada; luego luego me salieron personas con que tenía que hacer un depósito para activar que quedara asentado el préstamo… La cosa terminó en que pudieron acceder a fotos mías y me amenazaban y hostigaban”, declaró Sandra.

Rocío Aldeco, doctora en Ciencias de la Computación, advirtió que esto es un riesgo recurrente para el robo de datos por parte de empresas desconocidas que se valen de las imágenes de instituciones o entes conocidos para generar confianza a sus eventuales víctimas.

“Se está arriesgando la población en primera instancia, al descargar aplicaciones de programadores o de empresas desconocidas y que, sobre todo, tienen fines fraudulentos, porque desde luego, pues no son del Banco del Bienestar… Pensando que a lo mejor es la aplicación correcta para poder acceder a lo que en teoría la aplicación original te debería de dar y a lo mejor, en lugar de sólo pedirte tu email como usuario y una clave como password, te empiezan a pedir otros datos, te piden tu CURP, RFC, te piden tus datos de tu tarjeta del banco, tu NIP, el número secreto para tu tarjeta, y ellos los pueden reutilizar para robarte dinero de tu tarjeta, para clonar tu tarjeta y hacerse pasar por ti en el uso de esta tarjeta”, explicó.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia apunta que los reportes por montadeudas aumentaron 29 por ciento en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.