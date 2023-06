Damián Zepeda se apunta para abanderar al PAN

El senador Damián Zepeda mostró su interés por competir para la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), aunque detalló que esa fuerza política debe deslindarse de la alianza Va por México, ya que tiene la fuerza suficiente para cambiar al país.

“Estoy completamente determinado en buscar ser el candidato a la Presidencia de la República. El PAN está para cambiar México, para tener un buen gobierno, ya que sería una postura muy mediocre sólo ir por la mayoría en el Congreso, cuando debe ganar la presidencia del país. No podemos permitir que la tragedia de Morena siga gobernando México”, expresó.

En entrevista con La Razón, el legislador aseguró que Acción Nacional en estos momentos tiene perdida la brújula y está anticipando la derrota, por ello es necesario salirse de esa situación con una reflexión profunda, así como con el término de la alianza Va por México para ponerse al servicio de la ciudadanía.

“Decir, entiendo lo que quieren y la emergencia, y pongo al partido al servicio de la ciudadanía, aparte hago convenio con la sociedad civil, abro debate por estado para recuperar confianza y al final elijo un liderazgo competitivo, ya que en esto momento no lo hay. No administrar la derrota como hoy, ya que lo que escucho de los filtros para seleccionar al candidato, no es más que un partido cerrado, cuando’ debe haber apertura”, explicó Zepeda.

Mencionó que el millón de firmas y que tengan 40 por ciento de conocimiento, sólo limita a algunas personas con esa infraestructura, lo que consideró como “ridículo”.

El licenciado en Derecho nacido en Hermosillo, Sonora, dijo que se debe poner a competir a todos y que de ahí salga el mejor perfil, para lo que propuso un proceso largo hasta enero, más allá de que Morena tenga el suyo y busque presionar, pues de lo contrario la candidatura solo será testimonial.