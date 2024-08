Damián Zepeda exige cambio de método para dirigencia del PAN

El senador del PAN, Damián Zepeda se pronunció porque la Comisión Organizadora de la Elección de dirigencia cambie el método a voto abierto a la ciudadanía o una elección, pues de los contrario solo seguirá simulando.

Lo anterior, luego de que este jueves anunció que el método de selección en la nueva dirigencia será solo por el voto de la militancia.

“Me parece muy lamentable que el PAN después de esta terrible derrota que hemos tenido, y una situación muy difícil que hemos tenido los últimos años, no se inmute y no cambie, y siga haciendo sus procedimientos tal cual los ha tenido ahora. No se ha entendido el sentir de la ciudadanía que no se siente identificada; creo que hoy lo que debería estar haciendo es abrirse y permitir el voto de la gente no militante, o al menos un proceso por encuesta para que realmente participen”, detalló.

En entrevista con La Razón detalló que el PAN sigue estando en control de las cúpulas, debido a que “parece” que no paspo nada y es un proceso más, “como si estuviéramos en un proceso más”; por ello, dijo que la fuerza política solo está cavando su tumba y está quedando en la intrascendencia.

El legislador blanquiazul sostuvo que se debe hacer un acuerdo político nacional, para que quien gane por el método abierto se le apoye de manera incondicional, tal y como se hizo con la elección presidencial. “Ese método no estaba, sin embargo, se hizo y se llegó a un acuerdo, y hasta cambiaron algunas cosas, pero ahora solo están simulando que escuchan al ciudadano; tan simulan que hasta la propia comisión menciona que se escucha a la ciudadanía, pero que milita en el PAN”.

Aseguró que el padrón del PAN está cerrado y controlado por los líderes cupulares de cada estado, por ello, decir que hay democracia, al momento ya no es cierto.

Indicó que en su caso insistirá con la comisión para que se haga cambio del método, pues solo de esa manera se puede “de verdad” abrirse a la gente, pues de lo contrario pensará sus siguientes pasos, en su participación como candidato en el cambio de dirigencia.

México 🇲🇽 siempre contará con el PAN ⚪️🔵 por ello @AccionNacional será el único partido que renovará su Dirigencia Nacional por voto directo de la militancia 🗳️ ¡Buenas noticias para la democracia en México!



Te invitamos a leer y compartir el siguiente comunicado:👇🏼⬇️ pic.twitter.com/xhp3fU0m45 — CONECEN PAN (@CONECEN_2024) August 8, 2024

FBPT