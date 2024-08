Damián Zepeda se baja de contienda por dirigencia del PAN, al ser un proceso cerrado a la sociedad

El senador Damián Zepeda Vidales anunció que no competirá por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, ya que no convalidará un mecanismo de elección que se cierra a un grupo de militantes del partido y no se abre a la sociedad en general.

"Lamentablemente se han cerrado a esta posibilidad. Hoy, entonces la decisión es qué hacer. En lo personal, la verdad es que no puedo participar ni avalar un proceso que no comparto, cómo va a ser sensato ante esta realidad tan aplastante, este mensaje tan fuerte que mandaron los ciudadanos", dijo a través de un mensaje en video.

Zepeda va por lucha propia para consolidar contrapeso

El panista informó que seguirá luchando desde la trinchera del Poder Legislativo para lograr que en 2027 existan contrapesos en el Congreso y para 2030 se obtenga el cambio en nuestro país.

"Lamento el PAN se cierre a la sociedad y no se abra a los ciudadanos en renovación de la dirigencia. Imposible representar esperanza de cambio si se resisten a ciudadanizarse" , lamentó.

Expuso que Acción Nacional se cierra a la sociedad en general y que se decida a su nueva dirigencia "con un padrón de militantes que además de estar completamente controlado, es sólo el 0.2 por ciento de la población, somos 130 millones de mexicanos, hay 98 millones de electores, quieres decidir con alrededor de 300 mil militantes, por favor, nos vamos a quedar chiquitos", advirtió.

Zepeda refirió que lo correcto para él es seguir trabajando en el Congreso de la Unión, además de apoyar lo que sea correcto para México, "y señalar con la fuerza que lo hice, estos seis años que he estado en el Senado, todo aquello que sea indebido y proponer siempre una alternativa".

