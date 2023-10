Sube tono de debate por la licencia y relevo de Samuel

El proceso de encartamiento del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), se crispó ayer, luego del anuncio de la impugnación político-legal, a través de una demanda de juicio político, contra Arturo Salinas, quien fue designado por la oposición como su relevo, después de que el mandatario solicitó licencia.

El partido naranja en la Cámara de Diputados promovió dicho recurso contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León (TSJN), nombrado mandatario interino, a quien acusa de cometer violaciones constitucionales y usurpación de funciones.

El miércoles pasado, diputados locales del PAN y del PRI nombraron al magistrado Salinas Garza como la persona que reemplazará al emecista Samuel García en la gubernatura del estado durante seis meses, a partir del 2 de diciembre, periodo por el que el mandatario solicitó licencia para buscar la Presidencia de la República en las elecciones del 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

García Sepúlveda refirió que el PAN y el PRI en el Congreso local aplicaron un “madruguete” al haber nombrado como su suplente a Arturo Salinas, cercano al panismo, cuyo trabajo criticó.

“Anoche estaba viendo el circo éste y yo decía: ‘¿Qué es esto?’ Aparte, inelegible el vato: eres Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona. No, este wey ya puede ser hasta rey: Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, ¡ya dale Metrorrey también! que maneje los camiones. No saca ni una ching… sentencia y quiere manejar al estado”, dijo, en una conferencia ayer por la mañana.

El gobernador dijo en redes sociales: “No le voy a dar mi gobierno y el Nuevo Nuevo León y su mejor momento al PRIAN jamás, y que regrese la corrupción y mediocridad de la vieja política (PRIAN)”.

García Sepúlveda advirtió al PAN y al PRI que “muy pronto se les va a caer su circo”, pues aseguró que los “eliminarán” de México y “pagarán” todas las consecuencias.

Dijo que con lo hecho ayer en el Congreso demostraron miedo y el pavor que le tienen porque “su proyecto X (en referencia a Xóchitl Gálvez) está desinflado y en la lona”.

Más tarde, en un evento, calificó la sesión del Congreso en la que se nombró a Arturo Salinas como gobernador interino como un “desfiguro” y llamó “locos” a los legisladores que avalaron esto, pues señaló que no es legal ni constitucional que dos poderes, como el Judicial y Ejecutivo, se concentren en una misma persona.

“Ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas es tal que por eso a nivel nacional no prenden, están empinados; ese proyecto no va a rescatarse nunca(…) Está el PRIAN asustado y ven cómo meter el pie. ¿Quién votó por ustedes? No sean payasos, cabrones, pónganse a jalar”, dijo.

Acusó a los priistas y panistas de sólo concentrarse en buscar maneras de “hacer caer” a su gobierno, pero terminan por “hundirse” a sí mismos.

“Por eso dice Dante (Delgado, dirigente nacional de MC): ‘¿Cómo nos subimos al Titanic, si sabemos que se va a hundir?’. Están llenos de negativos, la gente los odia, la gente tiene memoria, nadie los quiere”, expresó.

En respaldo a Samuel García, el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, promovió una demanda de juicio político contra el presidente del Poder Judicial en Nuevo León y próximo gobernador interino, por su rendición de protesta en el Congreso de Nuevo León.

“Ayer (miércoles), sin la presencia del gobernador, porque no ha entrado en vigor ninguna licencia, se le toma la protesta a un supuesto gobernador interino, sin observar los requisitos constitucionales legales. De ninguna manera puede ser presidente del Poder Judicial y también cabeza del Poder Ejecutivo. La Constitución federal y de Nuevo León le prohíben a los titulares de un poder presidir otros; sería inexplicable”, explicó el diputado.

Dijo que esto es muestra del “grado de desesperación y atropello constitucional al que están dispuestos el PRI y el PAN en Nuevo León”, pues agregó que, además, Arturo Salinas no presentó su renuncia al Poder Judicial.

Acusó que el magistrado ha mostrado sesgo en sus resoluciones y favoritismo, por lo que aseguró que “no podemos permitir este golpismo de buitres”, pues esto se coloca como una de las “peores trapacerías en la historia de la República”.

Las acciones también se dirigirán contra los diputados locales, pero esto lo analizarán a fondo.