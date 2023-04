El debate no es si se toca o no al TEPJF, sino los derechos, afirma magistrada electoral

Ante la reforma que impulsan en la Cámara de Diputados, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, aseveró que el debate no es si se toca o no este órgano, sino que no se deben afectar los avances en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Durante la sesión de la Sala Superior, la magistrada electoral aprovechó para referirse al tema que se discute en San Lázaro y reconoció que haya habido un acercamiento con la Junta de Coordinación Política, aunque dijo que es evidente que no hubo acuerdos.

"Yo creo que la lucha no es si el Tribunal se toca o se no toca. Yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal y también reconocidos en ley por las diputadas y los diputados" Mónica Soto, magistrada del TEPJF

Detalló que en materia de acciones afirmativas los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales han emitido resoluciones para ensanchar los derechos humanos, y comentó que aunque les digan que es un exceso, todavía están en deuda.

"Son muchas acciones afirmativas y nos dicen: ya no nos alcanzan los lugares, pero es la representación de México. Este es México. Esta es la riqueza de nuestro pueblo y las acciones afirmativas que empezaron primero por y para las mujeres nos fueron llevando a ampliar y a ensanchar la puerta de la justicia" Mónica Soto, magistrada del TEPJF

Y abundó: "para las personas también que pertenecen a nuestras comunidades y pueblos indígenas, a las personas de la diversidad sexual, a las personas de las comunidades afrodescendientes, las personas que viven alguna situación de discapacidad, a las personas migrantes mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y que desean no solo votar, sino también ser votadas y opinar respecto de la política mexicana; a las jóvenes y los jóvenes, incluso también a personas adultas mayores".

