Debaten AMLO y Salinas Pliego por campo de golf

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que la propiedad del campo de golf en Huatulco, Oaxaca, es de la nación y no del empresario Ricardo Salinas Pliego, éste respondió que la concesión del lugar sigue vigente hasta 2027 y afirmó que “ooootra vez me utilizó como su distractor favorito”.

En la conferencia, rechazó que se haya actuado de manera arbitraria con la intervención de la Guardia Nacional en el lugar, al asegurar que Ricardo Salinas no quiso comprarlo luego de finalizar la concesión

“Son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo (Salinas), era una concesión, se vence y nosotros planteamos, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas”, aseguró.

Agregó que se hizo un escándalo de que se actuó de manera arbitraria con el despliegue de la Guardia Nacional en el campo ubicado en el parque Tangolunda.

“Nosotros no queremos la confrontación, lo que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque el país es de todos los mexicanos. Si cuidamos los bienes se benefician a todos.

“Yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero imagínense, si queda un empresario grande sin pagar impuestos, ¿qué dicen los otros?”, expresó.

Por la tarde, el presidente de Grupo Salinas respondió en redes sociales que el Gobierno le quita ese terreno por “berrinche y capricho” que “no vamos a aceptar”: “Ahora bien, si quien —por parte del Gobierno— firmó y extendió la concesión del campo, ahora resulta que era un ‘corrupto’ o inepto, eso está tantito peor. Imagínense nada más que el mismo Gobierno acepte que sus representantes no son de fiar”.

También acusó a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.