Debería pedir disculpas, reclama Marko Cortés

El dirigente nacional panista Marko Cortés demandó al expresidente Felipe Calderón regresar a nuestro país para ofrecer una disculpa pública al pueblo de México y explicar su relación con García Luna, en lugar de indignarse por actos que sucedieron en su sexenio.

“El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas, México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente (…) lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas”, señaló.

Marko Cortés, Presidente nacional del PAN

El senador refutó las afirmaciones del exmandatario de que su liderazgo al frente del PAN ha debilitado a esta fuerza política, e incluso lo llamó el “hombre de las 3M” por ser “mediocre, malo y miserable”.

Por su parte, el exsecretario de Gobernación en el sexenio calderonista, Francisco Javier Ramírez Acuña, se desmarcó de Genaro García Luna, con quien, dijo, no tenía comunicación directa porque la Presidencia absorbió las funciones en materia de seguridad.

“Yo no tenía mayor comunicación directamente con el secretario de Seguridad Pública. No tuve conocimiento, lo he expresado en varias ocasiones y tampoco me lo expresó el señor presidente (Calderón)”, señaló.