‘Si es por un sueldo, yo le regalo el mío’, dicen a Rosario Piedra en Senado por buscar reelección en CNDH.

Durante una comparecencia ríspida donde la oposición se fue con todo, la cual sugirió retirarse y no buscar la reelección en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, afirmó que acudió a la audiencia "con la frente en alto", para exponer su plan de trabajo y no a "gustarle a alguien" sino a responder cuestionamientos.

En una actitud a la defensiva, la actual ombudsperson rechazó tajante que su elección de hace cinco años no fue por un "fraude"; aseguró que no hay una crisis de derechos humanos, tampoco una militarización en el país, y mucho menos se cometen ejecuciones extrajudiciales o tortura, por parte de las Fuerzas Armadas.

"Si es por un sueldo, yo le regalo el mío"

A pesar de que los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Celeste Ascencio Ortega, y de Justicia, Javier Corral, trataban de contener la andanada de críticas a Piedra Ibarra, la senadora del PRI, Claudia Anaya, fue contundente en su participación.

"Déjele el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío", sentenció, y de inmediato se retiró a la sala de comparecencias del Senado dejando atrás el rostro endurecido de la titular de la CNDH.

Previamente, el senador del PAN, Ricardo Anaya, aprovechó su intervención para cuestionar a Rosario Piedra, "¿no le da vergüenza venir a pedir el voto? (…) ¿Con qué cara, presidenta, viene a pedir la reelección cuando fue electa mediante un fraude?

"Hasta el corte de octubre tres mil 480 quejas contra la Guardia Nacional y Sedena, casi tres mil 500, en 99 por ciento de los casos usted decidió no emitir una recomendación. Claro que está el caso de Heidi Mariana y es una ejecución extrajudicial; dos jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 25 personas en La Concordia, Chiapas (…)", reprochó.

Carolina Viggiano, del PRI, acusó que hay una grave crisis de derechos humanos en México; "hoy la gente no está satisfecha. Usted debería retirar su candidatura porque me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum debe asumirse como una verdadera jefa de Estado".

Incluso, le recriminó a Rosario Piedra su actitud a la defensiva sobre las organizaciones sociales que participaron en el Parlamento Abierto realizado por la comisión de Derechos Humanos del Senado, que criticaron su gestión de los últimos cinco años en la CNDH. "Usted debería promover la cultura de la paz", recomendó.

Rosario Piedra Ibarra se registró para un segundo periodo en la CNDH. Foto: X, @CNDH

Rosario Piedra se defiende

Piedra al inicio de su audiencia, dejó en claro que "puedo presentarme ante ustedes con la frente en alto y decirles que no aspiro como mera ambición personal, sino como un medio necesario para consolidar lo logrado" desde 2019.

"A pesar de las resistencias y las campañas mediáticas sucias, actualmente los últimos cinco años dimos pasos firmes para el establecimiento de un nuevo modelo de defensa y se enfoca no sólo en recibir sino reducir las violaciones a los derechos humanos", expuso.

Defendió que, bajo su dirección, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha demostrado compromiso claro y sin titubeos, con transformaciones que reclama el pueblo.

"Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas; no nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido como, por ejemplo, contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo", añadió.

En ese sentido, Rosario Piedra resaltó que uno de los logros que más le gusta es que la CNDH ha emitido el mayor número de recomendaciones desde el año 2000 cuando pasó a ser un organismo constitucional. Agregó que se dieron dos mil 222, de las cuales 52 por ciento, es decir mil 156 fueron realizadas durante su gestión en los últimos cinco años.

También se han emitido en su administración, 458 acciones de inconstitucionalidad; "sí hemos metido cuando son competencia de la comisión".

Durante la segunda comparecencia sólo acudieron 17 de los 18 candidatos programados, ya que Consuelo Morales remitió un escrito en el que informó su decisión de retirar su postulación a la presidencia de la CNDH, "por motivos de salud me será imposible acudir a la Ciudad de México a comparecer ante estas honorables comisiones unidas".

JVR