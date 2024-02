Declaración de AMLO fue confesión sobre cómo vulneró autonomía y división de poderes: PRI.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que lo declarado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su cercanía con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, fue una confesión sobre cómo vulneró la autonomía y división de poderes de la Unión.

“La declaración del presidente @lopezobrador_ es una clara confesión de haber vulnerado la autonomía y la división de Poderes, al dar línea en el ejercicio de sus funciones a un miembro de la @SCJN, quien ahora es parte del equipo de campaña de Morena”, dijo.

La declaración del Presidente @lopezobrador_ es una clara confesión de haber vulnerado la autonomía y la división de Poderes, al dar línea en el ejercicio de sus funciones a un miembro de la @SCJN, quien ahora es parte del equipo de campaña de Morena.



Es urgente que pongamos un… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 21, 2024

Urgió “poner un alto a Morena” por considerar que pone en riesgo la estabilidad del país y la democracia.

“Es urgente que pongamos un alto a Morena, porque ponen en riesgo la estabilidad del país y la democracia. Un México sin división de Poderes es tierra fértil para instaurar un gobierno sin ley en el que una sola persona pueda hacer y deshacer a su antojo”, escribió en redes sociales.

El coordinador tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que se debe aclarar, pues el diálogo entre Poderes existe, pero se debe transparentar porque “se presta a malas interpretaciones”.

“Lo tiene que aclarar. Entre los Poderes sí puede hablar, eso no tiene problema, nada más que tiene que ser transparente, o sea ¿en qué influyó y cuál fue el argumento? ¿esa influencia qué significó, en qué asuntos?”, dijo en entrevista.

Sobre el exminstro dijo que se distinguió en muchas ocasiones por emitir “buenas sentencias”, pero lo que ha ocurrido en días recientes debilitó su carrera política, pública y profesional.

“Primero, que digan que a través de él se influía, pues no es exactamente lo mejor, pero cierra usted el candado cuando está en la campaña de una candidata, y cuando todas las semanas tiene un programa de promoción política… yo creo que eso no habla bien de todo, y si usted le pone el ingrediente de querer disolver la Corte, porque la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal y Morena no es de modificar la Corte, es de disolver la Corte, quieren correr a todos y dejar esto al garete”, opinó.

JVR