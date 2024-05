Se declaran ganadoras y Máynez ve “desperdicio”

Luego del tercer y último debate previo a los comicios del 2 de junio, las candidatas a la Presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se declararon ganadoras; en tanto, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó a sus contrincantes por haber desperdiciado la oportunidad de no haberse pronunciado en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

Sheinbaum afirmó que por tercera vez triunfó en este ejercicio al mostrar que tiene proyecto y convicciones para fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Por ello, añadió, el llamado a la ciudadanía a votar en dos semanas para que el triunfo en las urnas sea contundente.

“Desde hace seis años y durante la campaña es que lo único que tienen es ataques, ataques, ataques, y además llenos de calumnias y de mentiras. Nosotros tenemos convicción, tenemos proyecto y además lo dicen las encuestas, vamos a ganar contundentemente el 2 de junio”, subrayó.

Gálvez afirmó que triunfará el domingo 2 de junio “como ganó el Cruz Azul” este domingo para acceder a la final del fútbol. Agradeció el apoyo que miles de personas le brindaron durante la marcha de la Marea Rosa en el país, lo cual, apuntó, tiene muy enojada a Sheinbaum y los de Morena.

Respecto a la petición para que Máynez decline a favor de su candidatura, refirió que ella no lo ha propuesto porque “soy muy respetuosa. Como lo he dicho, yo le tengo mucho aprecio a gente de Movimiento Ciudadano, es más, los acabo de saludar (…) No he planteado diálogo con Álvarez Máynez ni con MC”.

El emecista se lanzó contra Sheinbaum y Gálvez por llegar a los debates confesionales, relacionados con creencias religiosas de las personas, y en estos tres encuentros “desperdiciando la posibilidad histórica de lo que representa tener a dos candidatas presidenciales no hayan podido hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con claridad”.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI calificó, a su vez, como “patético” a Jorge Álvarez por la actitud vergonzosa demostrada en el tercer debate. “Esquiroles, lacayos, esbirros de Morena; voto útil es ni un voto a MC, todos con Xóchitl Gálvez”, finalizó.