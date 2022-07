Declaran al Tren Maya como obra de seguridad nacional y reanudan trabajos

La reanudación de los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya ya no están a cargo del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) sino de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, porque se consideran un tema de seguridad nacional, aseguró Javier May.

El titular de Fonatur, señaló que por esa razón se retomó la construcción sin importar que haya amparos que obligan a suspenderlos.

“No, pues es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está cargo de la Secretaría de gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces y ya para portar los alegatos, estamos en espera de eso”, dijo el titular de Fonatur.

te puede interesar Confirman primer caso de viruela símica en Quintana Roo; paciente se encuentra estable y aislado

Javier May reconoció que se han retrasado las audiencias para desahogo de pruebas y confió que una vez que el juez conozca los argumentos del gobierno levantará la restricción.

“No nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos a que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión”, explicó.

A pesar de que el juicio de amparo se mantiene abierto y no hay una resolución final, el titular de Fonatur dijo que se determinó declarar obra de seguridad nacional al Tren Maya, con base en el decreto publicado por el presidente de la República el pasado 22 de noviembre.

“Sí, así es, entonces en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaria Gobernación fueron los que determinaron los que la obra se inicia nuevamente”, abundo May.

Rechazó que se esté violentando algún amparo y en última instancia no es una violación cometida por su dependencia.

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”, concluyó Javier May.

LRL