AMLO defiende elección de miembros del PJF por voto popular; ¿cómo no se va a poder?, responde a ministros

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de elegir a los miembros del Poder Judicial a través del voto ciudadano, ante el rechazo de tres ministros de la Corte a esta iniciativa, pues “¿cómo no se va poder elegir a jueces y magistrados?”.

MÁS INFORMACIÓN El Poder Judicial no puede ni debe renunciar a ser contrapeso: Laynez

Así respondió AMLO a las declaraciones de los ministros Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán emitidas en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el fin de semana, donde argumentaron que se requiere cierto perfil para integrar el PJF que no se puede alcanzar en las urnas.

“Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial y llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de ‘sabiondos’, consejo supremo de eminencias y no el pueblo o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada.

#ConferenciaPresidente | Lunes 27 de noviembre de 2023. https://t.co/klRvRCCosx — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 27, 2023

“Y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías, y para las minorías y no la democracia que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros?”, cuestionó en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Subrayó que “el pueblo se equivoca menos que los potentados, influyentes y académicos del régimen”. Sin embargo, aclaró que los ministros tienen derecho a dar su punto de vista, aunque a un sector de la población le cuesta entender en que el pueblo es el soberano

Indicó que existen procedimientos para elegir a los presidentes municipales, legisladores, presidentes de la república, gobernadores, y se tienen que reunir algunos requisitos.

“No tener antecedentes penales y otros requisitos; tienen que tener como profesión la abogacía, tienen que tener tantos años de haber egresado de una escuela de derecho, tiene que haber demostrado en su trabajo, en el sector privado el haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia.

“En fin, se ponen todos estos requisitos y ya se eligen”, explicó López Obrador

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.