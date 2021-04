Defienden a diputado señalado de abuso sexual; renuncia a reelección

Legisladores y dirigentes de Morena tuvieron posiciones encontradas en torno al diputado Benjamín Saúl Huerta, quien enfrenta acusaciones por abuso sexual a un menor de 15 años de edad.

El coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aclaró que no prevé pedirle a Huerta Corona que pida licencia a su cargo, porque es un tema que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) .

“Es un asunto de la Fiscalía, si solicita o no la declaración de procedencia y la Mesa Directiva, conforme al reglamento, lo turnará a la Sección Instructora, y la Sección Instructora lo determinará, pero eso corresponde otros ámbitos”, señaló.

Esta declaración motivó fuertes críticas hacia Mier, principalmente en redes sociales, por lo que más tarde expresó en su cuenta de Twitter: “Como coordinador de Diputados de Morena, manifiesto mi rechazo a cualquier acto que atente contra un menor. Son las instancias de procuración de justicia quienes deben investigar bajo los principios de presunción de inocencia y el debido proceso”.

Insistió en que la Cámara de Diputados “no tiene la facultad de ejercer de facto, un proceso de desafuero sin que medie la solicitud de la Fiscalía o de un juez”, pero puntualizó que quedará atento al caso, “y coadyuvaremos en lo que se requiera por parte de las autoridades ministeriales”.

Sin embargo, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, solicitó a Huerta Corona pedir licencia al cargo y deslindó al partido de las acciones personales del legislador morenista.

“Creo que es importante hacer ese llamado, que el diputado pida licencia o que por lo menos se ponga a disposición de la justicia. Si no cometió el delito, bueno, pues se cerrará el caso, o si se tienen que dar cuentas; Morena no es responsable de las conductas individuales que tiene una persona”, subrayó.

Adelantó que en su calidad de secretaria del partio, propondrá que el diputado enfrente el proceso sin licencia.

SE BAJA DE CONTIENDA

Tras el escándalo, Huerta renunció a su candidatura para buscar la reelección consecutiva, por lo que solamente ocupará su curul hasta el 31 de agosto. Fuentes consultadas por La Razón confirmaron que el diputado poblano, quien el pasado miércoles acusó que se trató de un intento de extorsión, señaló que pondrá a disposición de las autoridades para ayudar en la investigación y deslinde de responsabilidades.

En entrevista con Yohali Reséndiz, en Grupo Imagen, la presunta víctima denunció que el legislador trató de sobornarlo para que no dijera nada de lo ocurrido la madrugada del miércoles en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, además de dar pormenores de la agresión.

Relató que el legislador lo tocó en sus genitales, y luego en la cama “veo que se para y se suba arriba de mí y mis piernas quedan en medio de sus piernas. En ese momento agarra saliva, la pone en su pene y me lo coloca y comienza a hacer movimiento de arriba hacia abajo. Estuvo como cinco minutos en esa posición, ya se quitó, yo me quedé dormido, ya no supe nada”, reveló el menor, quien recordó que sólo intentaba gritar para que se quitara el diputado pero nunca le hizo caso.

“Nada más me dijo toma este dinero, toma, yo te doy más dinero la próxima semana, yo te voy pagando, te voy pagando, pero no digas nada”, relató el menor.

La madre del joven contó que el diputado invitó a su hijo a incorporarse a su campaña para volantear, debido a que su esposo está enfermo de Covid.

Previamente, la FGJCDMX informó que mantiene abierta la carpeta de investigación en contra del diputado por la probable comisión del delito de abuso sexual en agravio de un menor.