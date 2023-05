Defienden protesta del gobernador de Veracruz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien dijo ha sido objeto de ataques por su decisión de protestar el fin de semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador. Ahora muy atacado en estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces, lo hizo bien; sin embargo, se le lanzaron muy fuerte”, sostuvo el Presidente al defender al mandatario que el sábado utilizó dos ataúdes para simular la muerte de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán.

López Obrador insistió en que Cuitláhuac García representa un hito en la historia de los gobernadores veracruzanos: “Ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega Cuitláhuac y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es ‘rata’, no es corrupto, y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes”.

Indicó que tradicionalmente el pueblo veracruzano había participado en protestas contra los malos gobiernos, pero de un tiempo a la fecha se dejó envolver por las promesas de los políticos de siempre y votó por un cambio.

“Estoy muy contento con los paisanos veracruzanos, porque demostraron que no se dejan chorear. Ya llevaban algún tiempo y yo decía: ¿Qué pasa, si este pueblo es de los más avispados de México? ¿Cómo es que se dejan jugar el dedo en la boca? ¿Cómo es que se dedican a aplaudir, si los están saqueando? Y, bueno, como decía Lincoln: ‘Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida’. Lo celebro”, señaló el mandatario.