“No dejo la Corte para buscar cargo público”

Tras señalar que su dimisión “sí procede porque una causa grave no es necesariamente una causa trágica”, Arturo Zaldívar aseguró que no deja su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar un puesto público, incluido el de fiscal general de la República.

“Yo no dejo la Corte por un cargo público, no estoy buscando ser fiscal. En materia de cargos, puedo estar satisfecho con mi trayectoria y mi legado. Ahora aspiro a apoyar a construir; si después de eso surge una oportunidad, será decisión de Claudia Sheinbaum. Voy a sumarme a un proyecto político social en el que creo, para consolidar la transformación del país”, dijo, en entrevistas con medios electrónicos.

Asimismo, indicó que los comentarios que realizó Xóchitl Gálvez después de que presentó su renuncia al alto tribunal, son “dichos ocurrentes; no me merece mayor comentario”. No obstante, mencionó que “entiendo que esté preocupada y enojada, porque creo que va a perder y se preocupa de que yo esté con Claudia y que ella tiene un equipo mucho más sólido”.

Zaldívar Lelo de Larrea comentó que, “una vez que Claudia Sheinbaum sea presidenta, se regularán muchos aspectos, entre ellos el tema de la seguridad”.

Indicó que la llamada guerra contra el narcotráfico, que comenzó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, dejó grandes secuelas.

En cuanto a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, el aún ministro declaró que él tiene su propia posición, pero que no es su voluntad expresarla “por respeto a la presidenta de la Corte, Norma Piña, que está en un diálogo sobre si esos recursos se destinan a la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero afectados por Otis”.

Al ser cuestionado sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que contempla que la elección de los ministros de la Suprema Corte sea por voto popular, Zaldívar expresó que no se ha decantado en definitiva sobre el asunto.

Añadió que lo que ha planteado López Obrador, por el momento es algo en lo que “no debemos estar cerrados a nada”, ya que todo está sujeto a discusión. “Yo no estaría en una posición de poderme decantar de una cuestión o en otra”, dijo.

El aún integrante de la Suprema Corte explicó que un ministro sólo puede renunciar por causas graves, aunque la Constitución no señala o aclara que sea por enfermedad u otro problema “fuerte”.

“Causa grave es aquella causa importante a juicio que el ministro presenta. La Constitución dicta que primero el Presidente la debe aprobar y después el Senado”, sostuvo.

Por ello, aclaró que estas dos instituciones que participan en el nombramiento de los ministros serán quienes deban determinar que la causa grave, “efectivamente, se da en la especie”.

Ante esto, Zaldívar refrendó que su renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales y sólo necesita la “mayoría simple” en la Cámara alta para poder dejar su cargo.

Finalmente, expuso que sumarse a la 4T se debe únicamente a la admiración que desde siempre ha tenido por Claudia Sheinbaum, ya que le tiene mucho aprecio: “Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México, a eso me sumo”.