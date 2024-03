Delgado: “La ultraderecha no podrá contra el pueblo”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado advirtió que “ni toda la ultraderecha mundial junta va a poder contra la voluntad del pueblo que quiere a Claudia Sheinbaum como presidenta”, mientras la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se cae.

En redes sociales, el líder partidista dijo que no es de extrañarse que la ultraderecha antiderechos de Vox, de Javier Milei, de Jair Bolsonaro o de Giorgia Meloni, se muevan en las mismas coordenadas que la oligarquía mexicana.

Lo anterior en respuesta al anuncio del partido de extrema derecha español Vox, que ofreció a la abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dar apoyo en cuanto a estrategias para su campaña política.

“La ultraderecha española se compromete con la candidata del PRIAN a servir de elemento de apoyo, articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias y dando testimonio de constancia y lucha. Básicamente todo lo que no hemos visto durante meses”, aseguró Delgado Carrillo.

Agregó: “Traigan a quien quieran, ni toda la ultraderecha mundial junta va a poder contra la voluntad del pueblo de México que quiere a Claudia Presidenta. Xóchitl se cae”.

“BENEFICIA A LA 4T” El Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el apoyo del partido de extrema derecha Vox de España en las estrategias de campaña de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, lejos de debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación lo va a ayudar.

“Y ahora supe que un grupo afín al bloque conservador de México. Igual, porque a veces dicen derecha, extrema derecha, no, no, no es una nada más, son iguales, nada más que unos son más francos y otros son más hipócritas, pero es un sólo bloque, no hay matices. Dice que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va a haber también guerra sucia, que bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, señaló.

Refirió irónico que alguien le comentó que simpatizantes de la 4T son los que están de asesores de sus adversarios, “porque nos ayudan mucho, pero ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador.”, aseveró.

Añandió que “si se le da consejo a cualquier persona, pero no es para tanto” que se termine asesorando a los “conservadores corruptos”.