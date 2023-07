Delicado que Xóchitl Gálvez haya tenido contratos millonarios: Ricardo Monreal

El aspirante a la coordinación nacional de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseguró que es “delicado” que la senadora Xóchitl Gálvez haya obtenido contratos por mil 500 millones de pesos, cuando llegó al Gobierno federal.

“Me parece delicada porque 1400 millones en contratos no es una cosa fácil, no es un asunto trivial. Tampoco es un asunto menor. Yo, por ejemplo, en 45 años nunca he hecho un contrato con un gobierno a pesar de haber sido tantas veces funcionario, no tengo empresas, no tengo ningún tipo de beneficios”, señaló.

En entrevista con medios desde la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México dijo que serán las instancias correspondientes las que definan si la legisladora de Acción Nacional tiene algún tipo de responsabilidad.

Durante su asamblea informativa pidió a sus compañeros moderar su promoción y exigió a la dirigencia de su partido revisar los lineamientos sobre gasto en publicidad.

Detalló que en 45 años de experiencia en cargos públicos jamás “ha transado” y tiene una carrera limpia, por ello, pidió a la gente que en el momento de la encuesta lo elijan, para llegar a ser el coordinador de la Cuarta Transformación.

